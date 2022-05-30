Центробанк ограничил торги некоторыми иностранными акциями

Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями, за исключением акций иностранных эмитентов, деятельность которых в основном сосредоточена в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков, сообщается на сайте ЦБ.

«Несмотря на вводимые регулятором меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор пояснил, что сейчас заблокированные иностранные акции в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, их распределят между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.

В комментарии СПБ Биржи говорится, что эта мера связана с ограничениями, введенными клиринговым центром Euroclear, и коснется она иностранных ценных бумаг, которые хранятся на счетах расчетного депозитария «Бест Эффортс Банк» в национальном расчетном депозитарии (НРД).

Под ограничения попадут ценные бумаги, прошедшие первичный листинг на американских фондовых биржах за исключением акций Head Hunter, Yandex N.V., Ozon, Cian, а также ценных бумаг с листингом на других биржах, включая акции TCS Group и Fix Price.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России разрешил резидентам вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран. При этом, платеж должен осуществляться в валюте этого государства или в рублях. Размер доли, вклада, пая в имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества, не должен превышать 10 млн рублей или эквивалент в иностранной валюте. Если эти условия не применимы, то для проведения операции резиденту, как и раньше, потребуется получать специальное разрешение Банка России.

