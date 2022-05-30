Центробанк вновь понизил курсы валют

Банк России установил на 31 мая официальный курс доллара на уровне 63,0975 рубля, курс евро — на уровне 64,7170 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 28-30 мая, курс доллара понижен на 3,3 рубля (с 66,4029), евро — на 4,7 рубля (с 69,4353).

По данным Мосбиржи на 15:54 мск 30 мая, курс доллара снижался до 61,36 рубля, курс евро находился на уровне 62,88 рубля.

Ранее «Эксперт» писал, что утро понедельника ознаменовалось мощным укреплением рубля. К полудню российская валюта отвоевала у доллара почти 5,5% стоимости. Как это всегда происходит по понедельникам в последние месяцы, тон торгам задали инвесторы, которые с открытием торгов начали сбрасывать доллары, купленные в пятницу для хеджирования позиций по акциям и облигациям. К ним тут же присоединились спекулянты, фиксируя огромную прибыль, заработанную на росте пары доллар-рубль в последние дни прошлой недели. Судя по высоким оборотам торгов, экспортеры также стали продавать валютную выручку, опасаясь, что в дальнейшем курс для них будет еще более неблагоприятным.

