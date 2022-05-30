Эра дешевых денег подошла к концу

В большинстве стран планеты сейчас наблюдается повышение стоимости заимствований. Центробанки быстро поднимают учетную ставку, т.е. по всему миру происходит наиболее сильно распространенное за два с лишним десятилетия ужесточение монетарной политики, пишет Financial Times (FT). Только за три предыдущих месяца центробанки объявили более чем о 60 увеличениях учетной ставки. Такого массового наращивания ставки, определяющей стоимость кредитов, уверяют аналитики FT, в XXI веке еще не было. Это значит, что эпоха дешевых денег закончилась.

Цифры говорят о внезапном и географически очень широко распространенном развороте на 180 градусов монетарной политики, утвердившейся после мирового финансового кризиса 2008 года и усиленной коронавирусной пандемией. Последнее десятилетие в подавляющем большинстве развитых экономик учетные ставки находились на беспрецедентно низких, а в отдельных случаях и вовсе отрицательных уровнях.

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Неожиданное изменение монетарной политики, конечно, не случайно совпало со скачком инфляции, которая во многих странах достигла 20-40-летних максимумов. Росту инфляции способствовали резкий рост цен на энергоносители и продовольствие.

«Центральные банки проводят наиболее отрежиссированное ужесточение монетарной политики за несколько последних десятилетий»,- говорит Дженнифер Маккеун, глава отдела глобальной экономики в исследовательской компании Capital Economics.

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«Цикл ужесточения носит поистине глобальный характер»,- вторит ей экономист Barclays Кристиан Келлер.

Среди десятков центробанков, повышавших в последние месяцы ставку, и такие крупные банки, как американский ФРС и британский Bank of England, которые последние десятилетия неизменно проводили слабую монетарную политику.

В начале мая ФРС поднял ставку на 0,5% и довел ее до 0,75-1%. Это было крупнейшим увеличением ставки после 2000 года. Британский центробанк поднимал ставку на четырех последних заседаниях в общей сложности до 1% в мае.

ЕЦБ, вероятно, поднимет учетную ставку в июле впервые после 2011 года, а в сентябре главные европейские банкиры намерены закончить 8-летний эксперимент с отрицательными ставками. В предстоящие недели увеличения ставки ожидают от центробанков Канады, Австралии, Польши и Индии. Но несмотря на почти повсеместное увеличение ставок они по-прежнему остаются около исторических минимумов. Экономисты предупреждают, что волна увеличений ставок, прокатившаяся по планете в первые месяцы 2022 года, является началом длительного этапа ужесточения монетарной политики главными банками.

Маккеун считает, что центробанки 16 из 20 наиболее развитых экономик планеты скорее всего поднимут учетную ставку в ближайшие 6 месяцев. Причем, наиболее быстрым рост ставки ожидается в США и Великобритании.

Экономисты ждут роста ставки как минимум на 1% до конца текущего – начала следующего года в еврозоне, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Келлер не исключает и того, что руководство ряда центробанков может пойти и на более радикальные меры.

Развивающиеся страны Латинской Америки начали ужесточать монетарную политику еще в прошлом году, потому что их экономики очень сильно пострадали от пандемии. Бразилия за год поднимала учетную ставку 10 (!) раз и довела ее до 12,75%. Для сравнения: в марте 2021 г. ставка в крупнейшей стране континента была на уровне 2%.

Подняли учетную ставку Мексика, Перу, Колумбия и Чили. Экономист инвестиционной компании Federated Hermes Сильвия Анджело объясняет, что развивающиеся рынки реагируют на рост инфляции более взрывным ростом учетной ставки.

В Африке учетную ставку увеличили центробанки Ганы, Египта и Южной Африки.

Несмотря на то, что в Восточной Азии инфляция ниже, чем в других частях планеты, Bank of Korea, главный банк Южной Кореи, повысил ставку на прошлой неделе. Первое повышение было в апреле.

В начале мая удивил рынки подъемом ставки на 0,25% малазийский центробанк Bank Negara Malaysia.

Единственная, пожалуй, крупная экономика, которая не последовала всеобщей тенденции увеличения учетной ставки – Китай, где руководство центробанка из-за локдаунов, вызванных вспышкой пандемии, и проблем в строительном секторе снизило учетную ставку с 3,8 до 3,7%.

Bank of Japan подтвердил обещание сохранить ставку на ноле. Российский Центробанк, агрессивно поднимавший учетную ставку в прошлом году и в начале спецоперации на Украине, в последние недели трижды ее снижал, что свидетельствует о стабилизации положения рубля.