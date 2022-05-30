Турция выразила готовность организовать встречу между Москвой, Киевом и ООН в Стамбуле

Анкара готова организовать встречу между Россией, Украиной и ООН в Стамбуле.

Об этом в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Президент Эрдоган выразил готовность организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций и принять участие в возможном механизме наблюдения, если обе стороны достигнут принципиального соглашения», — цитирует ТАСС сообщение канцелярии турецкого президента.

Сообщается также, что Эрдоган указал на необходимость скорейшего установления мира между Россией и Украиной.

Также президент Турции сообщил российскому коллеге о необходимости обеспечить безопасность территорий на севере Сирии.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, целью которой заявлена денацификация и демилитаризация страны, а также защита людей, которые, как отметил Владимир Путин, «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении североевропейских стран в НАТО, которые закончились провалом.