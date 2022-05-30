Успехи Китая в борьбе с ковид подняли акции в Европе

Европейские фондовые индексы закрылись в понедельник в плюсе. Общеевропейский Stoxx 600 закончил день ростом на 0,6%, причем акции технологических компаний в его составе выросли на 2,1%. Германский DAX вырос на 0,79%, французский CAC 40 — на 0,72%, а британский FTSE 100 — на 0,19%.

Это четвертый подряд день роста для индексов Европы — их самая длинная подобная серия с марта. Но «медвежье ралли» могло в понедельник пройти и ярче.

Еще ночью резко подскочили акции в Азии. Японский Nikkei 225 вырос на 2,19%, а широкий индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI (без учета Страны восходящего солнца) — на 2,07%. Рынок реагировал на начало ослабления антиковидных ограничений в Китае: в Пекине и Шанхае накануне стали отменять самые строгие меры контроля, так как число случаев заболевания снизилось.

В воскресенье власти Шанхая заявили, что со среды предприятия могут начать открываться без подачи специальной заявки. Тогда же начинают работу некоторые торговые районы. Город сообщил, что по состоянию на воскресенье только 220 тыс. человек по-прежнему подпадают под указание оставаться дома, а более чем 22 млн разрешено выходить на улицу.

В Пекине вновь открываются крупные торговые центры, парки развлечений и гостиницы на окраинах столицы. Большему количеству людей разрешено вернуться на работу. Некоторые библиотеки, музеи и спортивные залы смогут открыться с половинной наполняемостью. Тем не менее, рестораны по-прежнему могут работать только на вынос или доставку, а средние и начальные школы остаются закрытыми.

Но и это очень хорошие новости для мировой экономики. И открывался европейский фондовый рынок бодро. Хотя индексы в материковом Китае, которого эта ситуация касается напрямую, и реагировали не так живо, как весь остальной мир. Если гонконгский Hang Seng подскочил на 2,06%, то Shanghai Composite вырос только на 0,6%.

«На европейских рынках наступило некоторое облегчение после того, как власти Шанхая объявили об отмене ограничений со среды, и теперь ожидается, что в производственном и технологическом центре начнется увеличение производства», — говорила на CNBC старший аналитик по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Но для Европы в понедельник нашлись и плохие новости, помешавшие ее индексам развить успех. Инфляция в Испании в мае подскочила до 8,5% c 8,3%, хотя ожидалось ее снижение до 8,1%.

В Германии она также превзошла ожидания: рост потребительских цен составил 8,7% по сравнению с 7,8% в апреле, а аналитики прогнозировали 8%. Причины этого общие для всей Европы — цены на топливо и продукты питания продолжают расти.

«Инфляция — это огромный экономический риск, — заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на пресс-конференции. — Мы должны бороться с этим, чтобы не было экономического кризиса, и не закрутилась спираль, в которой инфляция подпитывает себя сама».

Между тем эти данные появились всего за 10 дней до заседания ЕЦБ, на котором должно быть объявлено о завершении им покупок активов и подтверждении планов по повышению процентных ставок в июле. И инвесторам в европейские акции остается теперь выбирать между двумя плохими сценариями.

Либо первый за более чем десятилетие подъем ставок в Европе пойдет теперь быстрее, приблизив этим наступление рецессии и, возможно, долгового кризиса в некоторых странах ЕС. Либо ЕЦБ проигнорирует последние данные, позволив инфляции раскрутиться, что приведет к более позднему экономическому спаду, но даст шансы укорениться стагфляции.