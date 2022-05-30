В администрации Мелитополя сообщили о мощном взрыве в центре города

Мощный взрыв прогремел в центре города Мелитополя Запорожской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Сегодня около 7.40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко, дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы чёрного дыма», — написал Рогов. Он добавил, что взрыв был терактом, ответственность за который несет Киев.

Ранее Рогов сообщал, что российские военные контролируют более 70% территории региона, отмечает «Интерфакс». По его словам, ВСУ и представители украинских властей, сохраняющие контроль над частью Запорожской области, находятся в панике и обсуждают возможности эвакуации и вывоза ценностей.

Ранее «Эксперт» писал о том, что южные границы России в скором времени могут прирасти новыми регионами за счёт областей Украины, которые сегодня находятся де-факто под экономико-политическим контролем нашей страны. Ранее они представляли собой единый хозяйственный комплекс, сопоставимый со всем ЮФО.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру получения российского паспорта для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. В 2019 году аналогичным указом был упрощен порядок получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик.