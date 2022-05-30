В Москве назвали лучшие компании в области ESG и устойчивого развития

Глобальные тренды устойчивого развития и их влияние на экономику остаются одними из самых актуальных тем в деловой повестке. 26 мая в Москве на официальной церемонии награждения Программы «Лучшие ESG проекты России» объявили ведущие компании в области корпоративных проектов устойчивого развития, ответственного инвестирования и социального предпринимательства.

Среди лауреатов: Газпромбанк (АО) и Госкорпорация «Росатом», СДЭК, Бренд Ryobi, ПАО «Газпром нефть», ПАО «АК БАРС» БАНК, Курорт Красная Поляна, Авито, АНСПОТ, ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», Гостиничный комплекс «Имеретинский», Управляющая компания «РСХБ Управление Активами», Альфа-Банк, ПАО «Ростелеком», СБЕР, АО «СУЭК», Группа компаний «МОСИНЖПРОЕКТ», ПАО «ГМК Норильский никель», АО «Зарубежнефть», ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСИНЖПРОЕКТ», Группа Газпромбанк Лизинг, ПАО «МТС», Агентство инноваций Москвы, ООО «ТОТАЛ РЕСЕЧ».

Интерес бизнеса к ESG-повестке возник в ответ на изменения в обществе: рост внимания к вопросам экологии, запрос на социальную ответственность компаний и качественное корпоративное управление. Несмотря на то, что в России в реализации концепции устойчивого развития участвуют государственные органы, общественные организации и компании реального сектора, определяющая роль ESG-трансформации на данный момент отводится банкам. ESG-принципы становятся основой финансового сектора, обуславливая развитие соответствующих рыночных инструментов, таких как «зеленое финансирование». Яркий пример - проект по ветроэнергетике ВетроОГК-2 представленный Газпромбанком и реализуемый совместно с ГК «Росатом».

«Газпромбанк принимает активное участие в проектах устойчивого развития. Данный проект первый в России, где реализованы механизмы устойчивого финансирования: ценовые условия кредита привязаны к целевым индикаторам», – отметил начальник Департамента финансирования энергетики, телеком и атомной промышленности Газпромбанка Илья Девиченский.

Наряду с Газпромбанком и другие крупные банки страны уже внедрили в кредитный процесс ESG-оценку компаний. Это значит, что банки будут оценивать заемщика на соблюдение принципов устойчивого развития. Бизнес, который претендует на хорошую ESG-оценку, должен соответствовать стандартам в трех категориях: экологической, социальной и управленческой.

Экологические принципы определяют, насколько компания заботится об окружающей среде и как пытается сократить ущерб, который наносится экологии. Подробностями реализации принципов «зеленой» экономики в рамках своего проекта поделился Лев Шагаров, Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию, Курорт Красная Поляна: «Примета нового времени - «зеленые путешествия». Курорт Красная Поляна одним из первых предложил отдых повышенной экологической осознанности. Мы учли все важные экотренды, включив их в специальную программу развития «Зеленый путь». Позитивная экологическая повестка направлена на развитие устойчивого туризма, сбережение энергии и природных ресурсов, сохранение популяции краснокнижных животных и растений, обустройство экологических троп и постоянное экопросвещение».

Социальные принципы показывают отношение компании к персоналу, поставщикам, клиентам, партнерам и потребителям. Чтобы соответствовать стандартам, бизнес должен работать над качеством условий труда, следить за гендерным балансом и инвестировать в социально-ответственные инициативы и благотворительные проекты.

Например, благотворительный проект «СДАЛИ на доброе дело», от компании СДЭК и Aliexpress, поднимает вопросы гиперпотребления, сиротства и неблагополучной старости в России, призывая аудиторию делиться товарами первой необходимости. «Мы рады, что стали победителями в области ESG и устойчивого развития. В результате совместного проекта с Aliexpress «СДАЛИ на доброе дело» мы собрали большое количество нужных вещей для детей и пожилых людей. Итоги проекта продемонстрировали преимущества партнерских отношений в части общественных инициатив. Именно поэтому СДЭК в дальнейшем продолжит развивать коллаборации», - комментирует Анна Иоспа, Руководитель направления PR и рекламы СДЭК.

Социальные критерии, которые внедряет бизнес, могут быть направлены не только вовне, но и внутрь компании. Работа по ECG заставляет компании пересматривать практически все рабочие процессы, что в первую очередь влияет на сотрудников. Главная из сложностей — огромный объём процессов, которые надо пересмотреть и внедрить новые. А потом научить или переучить сотрудников. Кроме того, ESG-повестка постоянно обновляется, а значит процесс оценки и развития компетенций сотрудников в современных условиях должен быть непрерывным. Такой концепции придерживается компания «Ростелеком».

«Нам очень приятно, что жюри оценило «Ростелеком» в категории «Качественное образование». Развитие человеческого капитала – один из наших важнейших стратегических приоритетов. Компания вкладывает в обучение и развитие сотрудников более 400 млн руб. в год. Наш онлайн-университет содержит более 10 000 обучающих курсов, тестов и лонгридов, ежегодно на его платформе обучаются более 120 000 сотрудников», - прокомментировала Екатерина Барабанова, директор по развитию персонала «Ростелеком».

Социальная часть ESG подразумевает, что сотрудники находятся в комфортной рабочей среде. То, как бизнес относится к своим кадрам, напрямую влияет на их удержание и производительность. О том, как специальные системы помогают организовать гибридную работу и повысить лояльность сотрудников, рассказала Ольга Костикова, Директор по развитию бизнеса UnSpot: «Системы управления гибридной работой, такие как UnSpot, уже стали must have для компаний, реализующих принципы ESG. Кроме прямой экономии на аренде помещений система позволяет налаживать социальные процессы внутри компании, от шеринга рабочих мест до согласования графиков посещения офиса и даже дейтинга, что делает общение коллег более открытым, доступным и, как следствие, снижает отток ценных кадров».

Управление окружающей средой, здоровьем и безопасностью (EHS) также является важным фактором при оценке социального критерия ESG. EHS заботится о здоровье и безопасности работников и их окружения. После пандемии общественное внимание к этим вопросам усилилось, побуждая компании более активно развивать это направление.

«Ведение здорового образа жизни и поддержка любительского спорта являются одними из приоритетных направлений деятельности нашей компании. Мы даем возможность любителям заниматься хоккеем профессионально, делая данный вид спорта доступнее. Признательны коллегам за высокую оценку нашей работы в социальной сфере, вместе мы делаем важное дело», - комментирует Рустем Исмагилов, Генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ».

И, наконец, управленческие принципы затрагивают качество управления компаниями: прозрачность отчетности, зарплаты менеджмента, отношения с акционерами, антикоррупционные меры.

Для устойчивого развития компании нужно соблюдать баланс между всеми критериями. Но их значимость может различаться в зависимости от рода деятельности. Например, для энергетики особую роль играют экологические критерии, для сектора услуг — социальные, а для финансов — управленческие.

На какие критерии обращает особое внимание гостиничный бизнес, рассказала Лариса Зацепилина, управляющая гостиничным комплексом «Имеретинский»: «Гостиничный комплекс «Имеретинский» является одним из самых больших в России. Для нас важно развивать нашу территорию и сохранять Олимпийские традиции. За год мы открыли локации для занятия спортом, новые кафе и рестораны, улучшаем СПА и работаем с арендаторами – все, для комфортной жизни наших гостей. В «Имеретинском» многие отдыхающие живут по долгосрочному тарифу, они по праву считают наш комплекс – вторым домом»

Программа и Форум «Лучшие ESG проекты России» – ежегодное событие, демонстрирующее лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управлений. Мероприятие является продолжением Программы «Лучшие социальные проекты России», существующей с 2012 года.

Партнер Программы - ведущий российский производитель напитков и продуктов питания компания «Фуд Милк».