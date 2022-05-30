Владимир Ефимов: в новом индустриальном квартале в Новогирееве появится более 3,5 тыс. рабочих мест

Новый проект комплексного развития территории, на востоке Москвы в районе Новогиреево, одобрила Градостроительно-земельная комиссия города. Предварительный объем инвестиций в редевелопмент оценивается в 22 млрд рублей, сообщил 30 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет о территории напротив Кускового лесопарка. Сегодня на трех участках, расположенных рядом, находятся склады и гаражи. «Общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию, — 21 га. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 22 млрд рублей, а ожидаемые поступления в бюджет города превысят 975 млн рублей в год. Для жителей города появится 3,6 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Всего на этой территории планируется возвести почти 250 тыс кв м недвижимости, в том числе 106 тыс кв м — общественно-деловая и коммунальная застройка и 142 тыс кв м — жилье, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Для любителей активного отдыха построят скалолазный центр. Также в Новогирееве появятся объекты образования и здравоохранения, офисы, банки, магазины и спортивные клубы. Для развития туристической инфраструктуры будет построена гостиница площадью 15 тыс. кв. м», — отметил он.

Проект комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» позволяет вовлекать в оборот фактически заброшенные городские территории. Первый такой договор с инвестором власти Москвы подписали в 2020 году, в отношении производственной зоны «Октябрьское поле» общей площадью 5,92 га. Позднее аналогичные контракты заключили в отношении части промзоны «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевского шоссе», «Братеево» и о редевелопмете заброшенной стройки на западе города в районе Тропарево-Никулино.