Воронеж и Красноярск вошли в число новых городов-миллионников

Количество городов-миллионников в РФ по итогам проведенной осенью 2021 года Всероссийской переписи населения выросло с 12 до 16.

Список пополнили Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь.

Другими городами-миллиониками остаются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара и Уфа, а также Ростов-на-Дону, Омск, и Волгоград. Лидерами по населению являются Москва, в которой проживают более 13 млн человек и Санкт-Петербург (5,6 млн).

Уточняется, что Пермь относилась к городам-миллионикам в 2002 году, однако в 2010 году лишилась этого статуса.

В общей сложности в городах-миллиониках проживает 35,7 млн человек — это около четверти населения всей России.

Согласно предварительным результатам переписи населения, на октябрь 2021 года в РФ проживали 147,2 млн человек. Число увеличилось на 2,05 млн (+1,4%) по отношению к данным 2010 года.

Как отмечают в Росстате, рост численности населения происходил за счет миграционного прироста на фоне естественной убыли населения.

По сравнению с переписью 2010 года численность населения увеличилась в 28 субъектах РФ, в остальных регионах показатель сократился. Наиболее заметно выросло число жителей столицы (+10,8%) и Подмосковья (+24,4%), а также Санкт-Петербурга (+14,8%) и Ленинградской области (16,5%), Краснодарского края (+11,7%). Сократилось население в регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

В Росстате указывают на продолжающийся процесс урбанизации: 75% населения РФ живет в городских населенных пунктах, 25% — в сельских. В 2010 году соотношение составляло 74% и 26% соответственно.

«Помимо населения, постоянного проживающего в стране, переписью было учтено около 350 тысяч человек, временно (менее одного года) находившихся на территории России и постоянно проживающих за рубежом. Наибольшее количество таких лиц на момент переписи находились на территории Москвы, Московской области, Приморского края, Амурской области и Республики Татарстан», — уточнили в ведомстве.