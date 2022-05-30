Заммэра Ефимов: в 2022 году резидент технополиса «Москва» поставил городу больше 125 тыс. упаковок лекарств

Компания «Биокад», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» в январе-марте 2022 года поставил более 125 тыс. упаковок лекарственных препаратов в рамках офсетного контракта. Об этом сообщил 30 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что контракт с этой компанией стал первым офсетным, который власти Москвы заключили в 2017 году. По его условиям, «Биокад» обязался построить новое производство, а город — закупать у него продукцию в течение нескольких лет. «На территории столичной особой экономической зоны в Зеленограде инвестор построил завод по производству лекарств, а поставки препаратов начались в прошлом году. Сегодня предприятие выпускает лекарства для терапии онкологических, аутоиммунных и ряда других заболеваний. За первые три месяца этого года в лечебные учреждения столицы было поставлено более 125 тыс. упаковок продукции», — рассказал вице-мэр Ефимов.

Согласно договору компания будет поставлять более 30 лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний в течение почти 7 лет, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. «В итоге Москва закупит лекарства производителя на 14 млрд рублей», — уточнил он.

Кроме того, «Биокад» планирует начать серийное производство и других препаратов в ОЭЗ Москвы. Компания уже получила обновленные лицензии на выпуск жидких лекарственных форм для иммунобиологических, биологических и химических препаратов. Всего в проект на территории технополиса компания уже инвестировала более 4,7 млрд рублей. На предприятии работает более 150 человек. В прошлом году «Биокад» выпустил всего около 290 тыс. упаковок продукции, общей стоимостью более 1,5 млрд рублей.

Как ранее сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, в медицинские организации столичного департамента здравоохранения за первый квартал 2022 года по офсетным контрактам было поставлено около 85 тыс. упаковок различных лекарственных средств на сумму около 600 млн рублей. Всего в 2022 году Москва закупила по офсетным контрактам лекарств почти на 1,3 млрд.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» включает в себя 5 площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» — в Зеленограде. Резиденты пользуются особыми мерами поддержки: например, они освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также от таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет 2%. Кроме того, на время строительства предприятия действуют льготы по аренде земли, а после ввода в эксплуатацию резидент может выкупить землю за 1% кадастровой стоимости.