Зеленая страна: как Россия продолжит борьбу с климатическими изменениями в условиях изоляции со стороны Запада

Сокращение углеродного следа стало приоритетной задачей для всех крупных корпораций в последнее десятилетие. С 2015 года, когда крупнейшие страны мира подписали Парижское соглашение, остановить глобальное потепление на Земле пытаются с помощью прямого влияния на бизнес. Так появились новые стандарты производства, активно развивается экологическое налогообложение. Компании стали раскрывать информацию о климатических рисках при производстве своей продукции: для потребителей и для инвесторов стала важной не только цена и качество продукта, но и его карбоновый след.

В ноябре 2021 года в шотландском Глазго на 6-й конференция ООН по изменению климата (СОР26) многие международные и российские корпорации подтвердили свои планы по снижению углеродного следа и курс на достижение нулевых нетто-выбросов СО2. О таких планах на следующие 10-30 лет заявила En+ Group Олега Дерипаски, Татнефть, Х5 Retail Group, S7 Airlines, Сбербанк и другие.

Ожидалось, что в 2022-м год станет еще более поворотным в «зеленой» повестке, став еще более экологичным и ответственным. Теперь же ситуация изменилась кардинальным образом. С конца февраля 2022 года страны Евросоюза и США вводят в отношении России беспрецедентные санкции. В таких условиях многие проекты, в том числе, экологические оказываются в проигрышном положении. Уже ведутся разговоры о возможном выходе России из множества конвенций и договоров, в том числе — из Парижского соглашения.

Экология в санкциях

Геополитическая обстановка влияет на экологию всего мира не только санкциями и приостановкой ряда инициатив. Во время круглого стола Российского партнерства за сохранение климата "Е в кризисе: экология и климат сегодня" было несколько тому подтверждений. Например, Ольга Санарова, директор департамента внешних коммуникаций En+ Group, упомянула статистику Рослесинфорга. Смена маршрутов и увеличение времени полетов из-за санкций против России привело к увеличению выбросов самолетами парниковых газов на 25%. Около 400 рейсов, которые выполнялись над Россией ежемесячно, изменили свои маршруты, и длительность авиарейсов по всему миру выросла с 30 минут до 5 часов.

Пока сложно сказать, как именно изменится российская климатическая повестка, учитывая то, что даже каждое, казалось бы, никак не связанное с экологией решение, может коренным образом повлиять на климат. Так случилось и с авиарейсами. При этом в дополнение ко всему из-за экономических сложностей некоторые эко-проекты были сознательно приостановлены, компании пересматривают свои бюджеты, а в Госдуму вносят все новые предложения с послаблениями в отношении экологии для крупных отечественных промышленников. «И это только начало», — опасаются эксперты.

Впрочем, пока глобальных экологических целей никто не отменил. А первый зампред комитета ГосДумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов высказался о том, что выхода из Парижского соглашения не планируется. «Другое дело, что предприятия пытаются оказать давление на правительство в сфере экологии», — говорит Александр Климанов, эксперт АНО «Центр экологических инновации». К примеру, нефтегазовые компании предполагают, что им придется резко увеличить сжигание побочного продукта нефтедобычи — попутного нефтяного газа в факелах (сейчас допускается максимум 5%). «Это выглядит чудовищно. С одной стороны их можно понять, на то есть веские экономические причины, но ведь это неблагоприятно для экологии и климата», — подчеркивает Александр Климанов.

По его оценке, России следует возобновить приостановленные эко-проекты, такие как, например, Пенжинская ПЭС на Камчатке. «Вряд ли <этот проект> будет активно развиваться сегодня, а жаль. Если бы она полностью вступила в силу, то ее мощность составляла бы невероятные 40% от всей электроэнергии в России», — говорит эксперт.

Видоизменяя ESG

После фактического блока экспорта российской продукции в страны Евросоюза, приоритетным рынком для наших промышленников очевидно станет Азия. Несмотря на то, что азиатские рынки позже начали заниматься ESG-повесткой, она там не менее актуальна. «Значимость этой темы определенно есть, и для крупных компаний это останется, для тех, кто понимает, что это конкурентное преимущество», — говорит Максим Титов, исполнительный директор исследовательского центра энергетической политики и международных отношений (ИЦ ЭНЕРПО).

«ESG — это не только европейская повестка», — подтверждает Михаил Юлкин, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, основатель и гендиректор ООО «КарбонЛаб». По его мнению, прежде всего речь идет о декарбонизации энергетики, а в нефтегазовой отрасли — о декарбонизации транспорта. «Если говорить о тех же электромобилях, то в Китае они занимают уже почти 17% рынка, причем за прошлый год в Китае только за год выпустили столько электромобилей, сколько во всем мире за все предыдущие годы вместе взятые», — приводит он пример.

По его оценке, сегодня в нашей стране не хватает собственных технических решений и производителей. «Нужна нормализация и резкое ускорение по всем направлениям «зеленых» технологий, в том числе климатической повестки», — говорит он.

Интерес инвесторов к зеленым стратегиям компаний сегодня сохраняется, говорит Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию РУСАЛа (металлургический бизнес En+Group). По ее данным, за прошлый год компания приняла участие в не менее 10 ESG-опросах, инициированных крупными клиентами компании, и ответила более, чем на 200 индивидуальных аналогичных запросов. «Это и североамериканские, и азиатские компании, тему «зеленой» повестки в нашем отчете активно читают инвесторы, интерес не спадает. Клиентам интересно видеть и результаты этого года, просят предоставлять к ним доступ. Получается, что останавливаться точно нельзя», — отмечает она.

По оценке Ирины Бахтиной, сегодня важно, чтобы для компаний, инвестирующих в сокращение карбонового следа своей продукции, был не только кнут, но и пряник. «Все рассчитывали на то, что это будет премиальная ниша, поскольку «зеленый» продукт требует инвестиций, новых технологий, усилий. К примеру, в ритейле к этому уже есть особое отношение: та же «зеленая полка» при закупках. Сегодня это ушло в сторону, теперь от бизнеса требуют соблюдать эко-нормы, иначе будет закрыт доступ на трансграничные рынки. Нужно стабилизировать условия и сделать их постоянными для компаний, которые заходят принять участие в подобных проектах», — резюмирует она.