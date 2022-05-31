Акции дня: новость о дивидендах добавила интереса к бумагам «ТГК-1»

В лидеры торгов вышли акции производителя и поставщика электрической и тепловой энергии компании «ТГК-1» по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 31 мая. За день акции выросли на +5,66% до 0,008789 рублей за акцию.

Трейдеры покупали бумаги после объявления дивидендов компании за 2021 год. Совет директоров рекомендовал утвердить выплаты в размере 0,00113 рублей на акцию (дивдоходность на вторник более 12%). Последний день для покупки акций – 14 июля, закрытие реестра – 18 июня. На фоне нестабильной экономической и геополитической ситуации рекомендация совета директоров – довольно щедрая. Многие крупные компании и вовсе решили повременить с выплатами за прошлый год.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,86% до 2355,75 пунктов. Индекс РТС упал на -0,63% до 1208,12 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:00 мск составила 118,05 долларов за баррель (+0,38%). Российская валюта укреплялась – 61,47 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.