Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили Вадима Воробьева на посту президента компании

Исполняющий обязанности президента ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев утвержден акционерами на посту президента компании.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр НК, кандидатуру Воробьева поддержали 99,25% акционеров.

Также на внеочередном собрании акционеров ЛУКОЙЛа решено досрочно прекратить полномочия Вагита Алекперова, ранее занимавшего должность президента компании; «за» проголосовали 95,73% участников собрания.

Вадим Воробьев, с 2018 года работавший первым вице-президентом ЛУКОЙЛа, был назначен исполняющим обязанности президента компании 22 апреля, после внесения Вагита Алекперова в санкционные списки Запада.

Вагит Алекперов является основателем компании, которая была зарегистрирована в качестве акционерного общества в 1993 году; тогда же он возглавил ЛУКОЙЛ в качестве президента. Согласно данным НК, по состоянию на 31 марта Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО. Также он обладал бенефициарным экономическим интересом, в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды, в отношении 5,43% акций компании, правами голоса по которым он не распоряжается.

Алекперов был включен в санкционный список Лондона 13 апреля в числе более 200 российских физлиц.

Вадим Воробьев родился в 1961 году, он работает в периметре компании с 1998 года, в правлении — с 2010-го.