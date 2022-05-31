Банк России поддержал рубль. Морально

Рубль провел сегодня довольно спокойную сессию, укрепившись к доллару на 1,2%. Последняя сделка прошла по котировке 61,5 руб. за доллар. В течение дня отметка 61 руб. стала препятствием для роста российской валюты.

При этом обороты торгов снизились сегодня примерно на треть по сравнению с уровнями последних дней. Это может быть свидетельством того, что рынок нащупывает зону равновесия и может залечь в боковик до появления на торгах крупных экспортеров со их валютной выручкой.

При этом рубль получил довольно существенную поддержку от Банка России. Сегодня его первый зампред Ксения Юдаева заявила на пресс-конференции: «Снижение импорта, невозможность реализовывать бюджетное правило при сравнительно высокой экспортной выручке привели к укреплению рубля. Эта ситуация ведет к некоторому снижению рентабельности экспорта, но одновременно создает более привлекательные условия для импорта оборудования и структурной перестройки экономики. То есть, создаются стимулы для ребалансировки экономики».

Из этих слов можно сделать вывод, что регулятора не сильно пугает укрепление курса национальной валюты, приводящее к снижению экспортных доходов российского бюджета. Следовательно, Банк России вряд ли будет пытаться искусственно обесценить рубль. Возможно, перед российскими властями стоит первоочередная задача за счет сильного рубля привлечь в страну инвестиции в основной капитал и оживить импорт.