Банк России поддержал рубль. Морально

Рубль провел сегодня довольно спокойную сессию, укрепившись к доллару на 1,2%. Последняя сделка прошла по котировке 61,5 руб. за доллар. В течение дня отметка 61 руб. стала препятствием для роста российской валюты.
При этом обороты торгов снизились сегодня примерно на треть по сравнению с уровнями последних дней. Это может быть свидетельством того, что рынок нащупывает зону равновесия и может залечь в боковик до появления на торгах крупных экспортеров со их валютной выручкой.
При этом рубль получил довольно существенную поддержку от Банка России. Сегодня его первый зампред Ксения Юдаева заявила на пресс-конференции: «Снижение импорта, невозможность реализовывать бюджетное правило при сравнительно высокой экспортной выручке привели к укреплению рубля. Эта ситуация ведет к некоторому снижению рентабельности экспорта, но одновременно создает более привлекательные условия для импорта оборудования и структурной перестройки экономики. То есть, создаются стимулы для ребалансировки экономики».
Из этих слов можно сделать вывод, что регулятора не сильно пугает укрепление курса национальной валюты, приводящее к снижению экспортных доходов российского бюджета. Следовательно, Банк России вряд ли будет пытаться искусственно обесценить рубль. Возможно, перед российскими властями стоит первоочередная задача за счет сильного рубля привлечь в страну инвестиции в основной капитал и оживить импорт.
В тоже время против укрепления рубля пока будет играть снижение экспорта нефти в Европу в результате введенных ЕС санкций.
Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает, что на текущий момент речь идет о прекращении будущих поставок около 1,5-1,6 млн барр. российской нефти в сутки с помощью морского транспорта и около 600-700 тыс. барр. в сутки по северной ветке нефтепровода «Дружба». Соответственно, европейские потребители должны будут найти эту нефть у альтернативных производителей. Впрочем, запрет на закупку также распространяется на нефтепродукты, но для них сроки прекращения составляют до 8 месяцев. В целом же, считает эксперт, Европа готовит для себя нефтяной кризис, поскольку потенциальные альтернативные источники нефти также находятся в регионах с повышенным геополитическим риском.
Упомянутые объемы довольно существенны: сейчас Россия добывает порядка 10 млн баррелей нефти в день, и пока непонятно, как быстро российские нефтяники смогут начать продажу «лишней» нефти на Восток.
Именно проблемы со сбытом нефти привели к умеренному снижению российского рынка акций: по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 1,4%. Из высоколиквидных акций наибольшие потери понесли «Сургутнефтегаз» (-3,3%) и «Лукойл» (-3,1%). «Роснефть» подешевела на 1,6%, поскольку акции компании показали опережающее падение вчера. Кроме того, «Роснефть» начала заблаговременно переориентировать свой экспорт в восточный регион.
Сама же нефть пока не смогла закрепиться выше отметки $120 за баррель, отступив к вечеру от этого уровня на 2 доллара. Сегодня начались распродажи американских акций — инвесторы вновь вспомнили про гигантскую инфляцию в мире и неизбежность ужесточения денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков. Это приведет в лучшем случае к снижению производства, а в худшем — к новому мировому финансово-экономическому кризису.
На этом фоне вполне логичной выглядела небольшая фиксация прибыли по нефтяным контрактам, которые безоткатно росли 8 сессий подряд от уровня $106 за баррель.
Многие аналитики считают, что после снятия технической перекупленности нефти по силам возобновить подъем. Если это произойдет, то рубль и российские акции, отыграв сегодня санкционные решения, получат поддержку. Пара доллар-рубль попробует опуститься ниже отметки 60, а Индекс Мосбиржи приблизиться к зоне сопротивления 2450-2500 пунктов.