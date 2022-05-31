«Биннофарм Групп» модернизировала открытое всего три года назад производство

«Биннофарм Групп» (входит в группу АФК «Система») сообщила завершении инвестпроекта по модернизации завода «Алиум». На принадлежащей фармацевтической компании подмосковной производственной площадке установлена новая блистерная машина – она, как отмечает «Биннофарм» в своем пресс-релизе, работает с использованием специальных материалов, которые обеспечивают наивысшую степень защиты препарата от окисляющего воздействия кислорода, влаги, ультрафиолета и механических повреждений.

При этом в информационном сообщении подчеркивается, что производственный комплекс был построен всего то три года назад «в соответствии с лучшими практиками». Как пояснил директор производственного департамента подмосковной площадки «Биннофарм Групп» Роман Козин, обновление оборудования участка мелкосерийного производства позволит «в несколько раз уменьшить затраты на закупку оснастки для упаковки препаратов, выпускаемых небольшими партиями», кроме того, «новая блистерная машина оборудована современной системой “технического зрения”, которая позволяет своевременно отбраковывать блистеры, не соответствующие требованиям качества».

Первый препарат, производство которого было запущено на новой машине -противоастматическое лекарство «Монтелукаст». Оно, по информации «Биннофарм», входит в пятерку препаратов, выписываемых при этом диагнозе. В I квартале 2022 года продажи данного рецептурного препарата выросли в России на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Биннофарм Групп» создана в 2020 году в результате объединения профильных активов АФК «Система». Входит, по данным AlphaRM), в топ-3 ведущих отечественных производителей, работающих на фармацевтическом рынке России. Производственные площадки фармкомпании расположены в Подсмосковье, Кургане и Ставрополье.