Болгария больше не будет обеспечивать украинским беженцам люксовые условия

Правительство Болгарии сворачивает программу проживания беженцев из Украины в черноморских отелях. По словам вице-премьера Константиновой, проживавшие там украинцы будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово (предместье Бургаса) и Елхово (Ямбольская область).

Как заявил глава Кабмина Болгарии Кирил Петков, власти страны больше не могут обеспечивать проживание беженцев из «незалежной» в «люксовых условиях», передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Наше государство больше не может поддерживать их проживание в таких люксовых условиях, – подчеркнул он. – На протяжении 3-х месяцев мы предоставляли беспрецедентную поддержку им в виде проживания в одних из лучших отелей страны. Сейчас мы сдвигаемся в более нормальные рамки».

По словам Петкова, речь идёт о реальности, которая больше похожа на ту, которые должны были ожидать вынужденные переселенцы с Украины.

Всего в Болгарию после 24 февраля текущего года въехали почти 300 тыс. беженцев с Украины. По последним данным, в стране остаются более 90 тыс. из них. Они имеют право проживать здесь как минимум до 24 февраля 2023 года. При этом их отказ от проживания на предложенных властями социальных объектах не лишает их права оставаться на территории Болгарии, а также права на труд, медицинскую и социальную помощь.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в Европе нарастает недовольство поведением украинских беженцев. Так, в Праге на дверях сразу нескольких магазинов появились таблички с надписью «Украинцам вход запрещён». Такие таблички владельцы торговых точек стали вывешивать из-за поведения беженцев.

Многие, например, жалуются, что в магазинах столицы Чехи резко увеличилось число краж. В этой связи хозяева маркетов предпочитают не пускать туда приезжих из «незалежной». При этом речь всё-таки пока не идёт о массовом явлении – в настоящее время известно только о двух таких магазинах.