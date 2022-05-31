Болгария добилась отсрочки по эмбарго на морские поставки нефти из России

Болгария добилась для себя отсрочки по эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти до конца 2024 года.

Об этом рассказал премьер-министр Кирил Петков на брифинге, пишет РБК со ссылкой на телеканал БНТ 1. По словам Петкова, решение будет зафиксировано в итоговом заключении Совета Европы, которое появится в течение ближайших трех дней.

«Это исключение было для нас жизненно важным, и хорошо, что отсрочка не на один или шесть месяцев, а до 2024 года, чтобы мы могли наладить работу нашего нефтеперерабатывающего завода без влияния на цену. Это даст заводу возможность продолжить работу и в то же время перестроится для работы с другой нефтью», — сказал Петков.

Глава правительства обратил внимание на то, что Болгария стала единственной страной с выходом к морю, для которой ЕС сделал такое исключение.

Ранее члены Евросоюза согласовали частичный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поставки российской нефти в ЕС к концу года сократятся примерно на 90%. Оставшиеся 10% продолжат идти по южной ветке трубопровода «Дружба», в том числе в Венгрию, которой дали отсрочку от эмбарго.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук, для официального вступления принятого решения в силу необходимо его утверждение на Совете ЕС. Шестой пакет санкций против России еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения на министерском уровне. Для принятия санкций необходимо согласие всех членов ЕС. Корнейчук указал на то, главным последствием отказа Европы от российской нефти будет переориентация нефтяных поставок из России на Азию.