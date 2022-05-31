Четверть миллиарда рублей инвестировано в импортозамещение средств женской гигиены

Российская группа компаний «Хайдженик» наращивает производство женских урологических и гигиенических прокладок под собственным брендами Ola! и TerezaLady. Мощность дополнительной производственной линии, запущенной «Хайдженик» на собственном предприятии в подмосковном Видном, позволит увеличить количество выпускаемой продукции на 300 млн изделий в год, доведя общие объемы производимых компанией прокладок до 3.6 млрд в год. Об этом сообщает Фонд развития промышленности, предоставивший производителю льготный займ по флагманской программе «Проекты развития».

Как также сообщается, «Хайдженик» планирует увеличить уровень локализации на собственном производстве в Видном с 35-40% до 70-75%, за счет использования отечественной целлюлозы. Данная мера позволит заметно снизить стоимость указанной востребованной продукции.

«Прокладки Ola! и TerezaLady являются недорогой и качественной альтернативой импортным аналогам. Увеличение уровня локализации позволит снизить себестоимость производства, что отразится и на конечной цене изделий. Полочная цена, например, урологических прокладок после начала собственного производства в Подмосковье может снизиться на 10%», — приводятся в релизе ФРП слова генерального директора «Хайдженик» Михаила Срапионова.

Отдельно указывается, что ранее компания изготавливала урологические прокладки по контракту в Бельгии.

Сообщается, что инвестиции в увеличение производства превысили 250 миллионов рублей, и которых 123 миллиона рублей предоставил Фонд развития промышленности.