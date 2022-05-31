Доля юаня на торгах в России резко выросла

Активный спрос на китайскую валюту стал формироваться с марта текущего года после обострения санкционного давления, и с этого времени в паре юань/рубль наблюдаются стабильные объемы торгов по 10 – 30 млрд рублей в день в биржевом и внебиржевом сегментах. В общем объеме биржевых торгов спот доля юаня с начала года выросла в 14 раз, следует из «Обзора финансовой стабильности», подготовленного Банком России.

«С начала марта значительно усилился интерес физических лиц к рынку юаня, который используется ими для диверсификации сбережений и вложения части средств в более надежные с точки зрения геополитических рисков финансовые инструменты. За период кризиса физические лица приобрели юаней на биржевом рынке на сумму 27,3 млрд рублей», — говорится в обзоре ЦБ.

По данным регулятора, наблюдается также рост объема торгов в паре юань/доллар. Так, ежедневный объем биржевых торгов составляет до 5 млрд рублей, внебиржевых торгов — в среднем выше 10 млрд рублей. В целом же доля юаня в объеме биржевых торгов спот значительно выросла – с 0,5% в январе до 7% в апреле. Наиболее активно торговля ведется в парах юань/доллар и юань/рубль, чуть менее популярным является инструмент юань/евро.

Ранее «Эксперт» писал, что благодаря расширению торговых и политических отношений, Россия нарастила денежные расчеты в юанях. В результате доля китайского юаня в российских валютных резервах выросла с 12,8% в январе 2021 года до 17,1% в январе 2022 года, а доля доллара за тот же период сократилась вдвое — до 10,9% с 21,1%.