Как Борис Джонсон разрывает Европу

«Конфликт с Россией сплотил Европу». Этот тезис регулярно повторяют многие западные и некоторые отечественные эксперты. На первый взгляд, они абсолютно правы. После начала российской спецоперации все (за исключением Венгрии) европейские страны, с которыми Россия поддерживала деловые и отчасти даже политические взаимоотношения – Германия, Франция, Италия – вывели из РФ значительную часть своего национального бизнеса и поддержали принятие антироссийских санкций. Кроме того, все они обязались помогать Украине – причем как морально, так и материально (деньгами, оружием и т.п.).

Однако сейчас, спустя три месяца после начала спецоперации, можно увидеть, что это сплочение оказалось временным. Так, например, ЕС в рамках шестого пакета санкций не смог согласовать нефтяное эмбарго против России – и не только потому, что Венгрия оказалась против. Скажем так, целый ряд государств Евросоюза не приложил достаточных усилий для того, чтобы убедить Будапешт – во многом потому, что экономика европейских государств может не выдержать отказа от российской нефти (а затем и газа, который, по мнению прибалтийских стран, нужно незамедлительно вводить в рамках седьмого пакета). Кроме того, по сообщениям немецких СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц развел самую настоящую партизанщину – Берлин всячески затягивает поставки тяжелых вооружений на Украину.

Статья по теме: Игра в геополитику с Россией дорого обойдётся Великобритании

Это поведение вкупе с появившимися выступлений ведущих западных политиков (Киссинджера) и редакционных статей в ключевых либеральных изданиях (The New York Times) демонстрирует, что значительная часть западного истеблишмента выступает за уступки Москве ради завершения российской спецоперации. В том числе и территориальные уступки, под которыми пока что подразумевается признание Украиной российского статуса Крыма, а также независимости ЛНР и ДНР. Другая же часть истеблишмента и стран – прежде всего из Восточной Европы – требует продолжение конфликта и отказывается признавать факт российской победы в украинской шахматной партии.

И этим расколом сейчас активно пытается воспользоваться… нет, не Россия, которая избрала стратегию невмешательства во внутризападные разборки (поскольку чем меньше нашего присутствия там, тем меньше оснований для сплочения и тем больше будет углубляться раскол). Его использует Великобритания. Как пишет итальянская Corriere de la Serra Лондон предложил Восточной Европе создать т.н. «Европейское содружество» - такой аналог Британского Содружества, группы бывших колоний Великобритании.

Статья по теме: Брюссель угрожает Лондону торговой войной

Без «тиранов»

Если верить изданию, речь идет о «новой системе альтернативных Евросоюзу политических, экономических и военных альянсов, которые включат в себя страны, объединенные недоверием к Брюсселю, а также ответом Германии (неформального лидера ЕС – прим. Эксперт Online) на российскую военную агрессию». В это содружество, по мнению Лондона, вместе с Великобританией должны войти как минимум страны Прибалтики, Польша, Турция, Украина, а также государства восточной Европы.

По сути, Великобритания предлагает им то, что в свое время предлагала в бытность членом Европейского союза. Напомним, что тогда Лондон был неформальным лидером группы европейских государств, выступавших за менее централизованный Евросоюз. За превращение ЕС в некий клуб по интересам полностью суверенных в своих решениях государств. То есть, проще говоря, британцы пытались воспользоваться своим членством в Евросоюзе для того, чтобы если уж не развалить, то ослабить ЕС.

Некоторые эксперты называли такой подход американским заказом, однако по сути речь шла просто о новой итерации британской континентальной политики, которой следовали премьер-министры Туманного Альбиона на протяжении многих веков. Смысл этой политики очень четко сформулировал один из самых известных британских премьеров - Уинстон Черчилль. «В течение четырех столетий суть внешней политики Англии заключалась в том, чтобы противостоять самой сильной, самой агрессивной державе, занимающей главенствующее положение на континенте, - заявил он. – Для Англии не имеет никакого значения, кто именно стремится к господству над Европой… Какой конкретно правитель, какая именно нация начинает стремиться к европейской гегемонии – это, в конце концов, не так уж важно. Мы всегда боремся с тем, кто сильнее всех или у кого наибольшие шансы превратиться в тирана и подчинить себе остальные государства.». Подчинить остальные – а затем либо подчинить саму Великобританию, либо сделать ее «младшим партнером».

И сейчас к статусу этого тирана, по мнению Лондона, стремится не столько условная Германия, сколько Евросоюз как организация. Не сумев разрушить ее изнутри, Англия сейчас пытается разрушить ЕС снаружи, создав под сурдинку российской спецоперации альтернативный блок европейских государств. Блок, который будет противостоять и РФ, и Евросоюзу – а заодно и признавать лидерство в этом вопросе Англии и Соединенных Штатов.

Нет единодушия

Вот только вопрос в том, кто в этот блок войдет? Украина? Киев, потерявший даже теоретическую возможность вступить в ЕС, мог бы, конечно, сублимировать этот процесс вхождением в Европейское Содружество – однако вопрос в том, сохранится ли украинское государство на момент создания этого содружества? И если сохранится, но не будет ли оно ограничено нейтральным статусом?

Что касается Турции, то ее там с большой вероятностью не будет. Да, у Лондона и Анкары очень тесные связи, однако основой дипломатической стратегии Реджепа Эрдогана является геополитическое маневрирование, требующее максимальной свободы рук. Турция вряд ли станет связывать себя какими-то обязательствами, тем более антироссийского характера.

Впрочем, самыми важными кандидатами для Лондона все-таки являются восточноевропейские страны ЕС. Без них Европейское содружество вообще не имеет смысл. Но кто из них войдет?

Теоретически страны Прибалтики войдут с удовольствием – их элиты видят смысл своего существования в противостоянии с Россией. «Польша, Румыния и Хорватия тоже могут быть “за”. Это страны, настроенные против России, и готовые идти против нее (за исключением отдельных политиков), - поясняет Эксперту Online доцент РГГУ Вадим Трухачев. – Румыны и хорваты - младшие партнёры поляков по Троеморью. Румыния хочет стать "ответственной за Балканы", а хорваты плохо относятся к России из-за наших связей с Сербией. В случае с хорватами очень высока роль атлантической русофобской усташской эмиграции из США и Австралии, очень влияющей на политику страны».

Однако нужно понимать, что Лондон их приглашает не только в антироссийский, но ив антиевросоюзовский альянс. А Евросоюз –субсидии, а также общий рынок. Готов ли Лондон предоставить прибалтам, и другим странам Восточной Европы такие же деньги, которые дает Брюссель, а также аналог Шенгена? Ведь в свое время Англия была категорически против притока тех же румынских гастарбайтеров.

Собственно, именно этот антиевропейский характер Содружества и оттолкнет от него ряд стран Восточной Европы. «Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария и Словения туда не пойдут. Или ввиду более низкой степени русофобии, или ввиду тесных связей с Германией, - продолжает Вадим Трухачев. – Те же чехи не являются евроскептиками, и не договорятся с евроскептиком Джонсоном».

Что же касается самого Евросоюза, то он, конечно, вряд ли одобрит подрывную деятельность Великобритании. Не одобрит – и, скорее всего, ответит на территориальный саботаж по принципу «Око за око». Например, где-нибудь в районе ирландской границы.