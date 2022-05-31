Эксперт: кризис российской экономики возможен в августе-сентябре

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов опубликовал сегодня «Мониторинг текущего состояния бизнеса», согласно результатам которого 86,8% предпринимательского сообщества в той или иной степени оказались затронуты антироссийскими санкциями Запада.

При этом 77,4% отечественных бизнесменов уже адаптировались к санкционному давлению или находятся в процессе адаптации. Не сумели этого сделать на сегодня лишь 11,7%. Они вынуждены полностью или частично остановить свой бизнес.

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Предприниматели не сдаются

Согласно результатам исследования, 67,1% предпринимателей признали, что ощущают результаты экономического спада. Из них 29,4% заявили о снижении выручки, но признали, что в целом держат ситуацию под контролем. 24,9% охарактеризовали ситуацию как серьезный спад, 7,1% — как кризис.

Закрывают свое дело или уже закрыли только 5,7% предпринимателей. 22,4% владельцев бизнеса указывают на стагнацию. 10,4% констатируют, что их бизнес стабилен и продолжает расти.

В качестве наиболее значимой проблемы, имеющейся в настоящий момент, 62,2% деловых людей называют спад спроса, 40,7% — дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, 35,9% — разрыв цепочек поставок, 26,6% — затруднения импорта.

Оценили предприниматели и действия правительства страны. 34,7% принявших участие в мониторинге характеризуют их как спокойные и эффективные. 56,4% — как недостаточные. 8,9% сетуют, что своими действиями кабмин только осложняет ситуацию.

Крайнюю степень пессимизма и неверие в какие-либо перспективы продемонстрировали 3,8% опрошенных аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей. Пожалуй, именно они и являются той частью деловых кругов, которая готова разорвать все отношения с Россией и покинуть страну. Остальные — не сдаются.

56,4% представителей бизнеса полагают, что ситуация в экономике сложная, а значит «надо отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры — нужна новая экономическая модель, где будет удобно, выгодно и безопасно работать».

Экономике нужно перестраиваться в сторону самодостаточности

«Мониторинг однозначно показал, что большая часть бизнеса воспринимает текущую реакцию правительства на изменения как недостаточную. Преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития. У страны есть хорошие перспективы, надо лишь задействовать все резервы на решение внутренних задач», — прокомментировал итоги мониторинга Борис Титов.

Стоит отметить, что в качестве необходимых сейчас мер господдержки бизнес-сообществом в исследовании называется снижение налогов и списание части накопившейся налоговой задолженности (52,8%), снижение ставки страховых взносов до 15% со всей базы заработной платы (49,2%), появление более дешевых и доступных оборотные кредиты (45,2%), заморозку тарифов естественных монополий (23,5%).

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С необходимостью таких шагов согласно и сообщество экспертное сообщество. «Наш бизнес, действительно, в первую очередь ждет налоговую реформу. Налоговая система у нас настолько сложна, налогообложение настолько запутанно, что легко ошибиться и попасть под санкции не Запада, а ФНС. Кроме того, налоговая нагрузка распределена нерационально. Стоит вопрос снижения страховых взносов, но не совсем понятно, как тогда покрывать дефициты соответствующих фондов», — отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» независимый экономический аналитик Леонид Хазанов.

«Другая большая проблема — это возможность получения заемного финансирования. Теоретически получить его легко и просто. Но на практике — ничего подобного. Взять, к примеру, Фонд развития промышленности. Он дает хорошие займы под 1% и 3%. Но пока предприниматель там всю процедуру пройдет, он может уже остаться и без финансирования. Да и средств фонда на всех не хватит. Раздаются предложения их увеличить, но фонд ведь не резиновый», — указал эксперт.

Еще одна проблема, которая, по мнению Леонида Хазанова, до сих пор не решена — это проблема проверок. Формально их число сокращается, а в действительности – не меняется. «Хороший пример – история с шахтой “Листвяжная”. У нас есть Ростехнадзор, соответствовать всем требованиям которого — это что-то нереальное», — отметил аналитик.

«Глобально нашей экономике нужна перестройка в сторону самой себя. У нас западные компании с рынка уходят, а российские их место занимают с трудом или не могут занять по объективным причинам. А нам нужно многое делать самим. Если мы этого добьёмся, то нам, вообще, будет наплевать на санкции. Но это сверхзадача на десятилетие минимум. Без лозунгов. Будет ли у нас в дальнейшем государственная или рыночная экономика? Скорее всего, она будет смешанной. В каких-то отраслях регулирование государства необходимо, в каких-то оно вовсе имеет смысла. Глупо на государственном уровне устанавливать цену булочки на рынке. Экономике нужно чуть-чуть побольше свободы от норм, которых слишком много. Все это надо упростить», — резюмировал Леонид Хазанов.

Необходимы долгосрочные правила игры

«Приведенные в мониторинге цифры меня не удивляют, ведь такого рода опросы мы на регулярной основе делаем совместно с Росстатом, — заявил «Эксперту» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Сегодня главный фактор, который влияет на бизнес — это неопределенность экономической ситуации. Две трети предпринимателей не могут понять, что происходит в экономике. Цифра критическая. Не устаю повторять, что наши предприниматели — самые предприимчивые в мире. Благодаря тому, что правительство и регуляторы держат их в постоянном напряжении, они способны преодолевать любые проблемы. Но когда они не понимают, какие будут перестроения в связи с санкционным давлением, им приходится сокращать горизонт своего стратегического планирования. А это всегда приводит к экономическому спаду. Особенно — в частном бизнесе, который в отличие от государственных компаний рискует собственностью».

По мнению эксперта, сейчас необходимо оперативно установить новые правила игры с гарантией на 3-4 года. «У нас правила игры зачастую меняются во ходе самой игры — и с налогообложением, и с акцизами, и с пошлинами. Предприниматель говорит: установите даже самые жесткие правила, но на долгосрочную перспективу, чтобы можно было под них сделать бизнес-план и знать, что тебя никто не тронет. Это даже важнее, чем дать денег. Хотя финансовая поддержка — это, конечно, всегда хорошо», - признал Георгий Остапкович.

«Бизнес со страхом ждет августа-сентября текущего года. Сейчас он работает в условиях разрыва логистических цепочек. Не имеет значения, насколько ты локализован — 5 или 55 процентов поставок у тебя из-за рубежа. Достаточно, выпадения одного звена, чтобы под вопросом оказалась вся конечная продукция», — полагает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Он добавил, что предприниматели, адаптируясь к санкционной реальности, работают «на старых запасах» и ищут новую логистику с акцентом на Восток, пытаются подобрать российские аналоги. Особенно непросто приходится крупному бизнесу, жестко встроенному в линейку внешнеэкономических связей и создающему основной экономический тренд. Когда закончатся «запасы», а это по прогнозу Георгия Остапковича случится как раз в указанные выше месяцы, собственно, и будет достигнут апогей проблем. После чего при условии наличия зафиксированных властями правил игры можно будет спланировать выход из спровоцированной санкциями непростой экономической ситуации.