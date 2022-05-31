Эксперты: Популярность налогового режима для самозанятых выгодна и населению, и государству

Регистрация в качестве самозанятого в Москве показывает востребованность среди горожан, несмотря на сложное экономическое положение. Как считают эксперты, налог на профессиональный доход (НПД) среди самозанятых может выйти на четвертое место по собираемости в столице.

«Еще с 2019 года в Москве, наряду с несколькими другими городами, начался эксперимент по внедрению налога на профессиональный доход НПД, который сразу же показал высокий результат. Сейчас в Москве уже каждый шестой работник является самозанятым. Я считаю, что НПД займет 4 место среди самых собираемых налогов», - пояснила председатель комитета Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) по налоговой политике и аудиту, управляющий партнер компании «ЮРКОМКомпани» Юлия Зазуля.

По словам представители МТПП, благодаря режиму самозанятости многие физлица смогли выйти «из тени», а юрлица смогли перевести отношения с физлицами в правовое поле и не использовать «серые схемы» и оплату наличными. «Город обеспечил удобство оформления статуса самозанятого: это быстрая регистрация, использование удобной цифровой платформы, предоставление ряда льгот, в том числе на аренду коворкингов. Еще один немаловажный момент: самозанятые могут принимать участие в госзакупках и по 44-ФЗ и по 223-ФЗ. Я считаю, что это была очень хорошая инициатива, поскольку даже микропредприниматель может победить в тендере и реализовывать свою продукцию», - добавила Зазуля.

Инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор Telegram-канала Bitkogan Евгений Коган считает, что ничего удивительного в росте самозанятых нет. «Это заблуждение, что люди не хотят получать легальный доход. Когда легко оформиться и размер налога очень разумный – многие становятся готовы платить в казну. Ставки 4% и 6% для небольшого дохода намного адекватнее привычных 13%. Да и процедура замечательная: всего лишь скачиваешь приложение и регистрируешься. То есть чтобы платить деньги государству не надо проходить все круги ада», - пояснил он.

Коган допускает, что из-за нынешнего шока для всей российской экономики рост самозанятых замедлится на несколько месяцев, но при этом тренд на рост официальных самозанятых будет сохраняться. «И очень надеюсь, что нынешние условия по размеру налога и оформлению не изменятся. На долгосрочном горизонте популярность такого налогового режима выгодна обоим сторонам: и населению, и государству», - добавил он.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число самозанятых в столице превысило 1 млн человек. За январь-апрель 2022 года они перечислили в городской бюджет 2,3 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рост самозанятости является одним из важнейших трендов развития современного рынка труда. Новые технологии позволяют многим людям самостоятельно находить применение своим способностям и талантам. И вместо трудоустройства они выбирают работу на себя. Не обошла эта тенденция и Москву, где без товаров и услуг самозанятых граждан давно уже невозможно представить себе повседневную жизнь», — подчеркнул мэр Москвы.

Как добавил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общий доход самозанятых москвичей достиг почти 400 млрд рублей за три года. «Суммарный доход москвичей, которые платят налог на профессиональный доход, к 1 мая 2022 года составил 398 млрд руб. Это 36% от общей суммы, полученной всеми самозанятыми в России. Самыми прибыльными видами деятельности в столице, указанными такими налогоплательщиками при регистрации, стали сдача квартир в аренду, реклама, маркетинг, доставка и репетиторство», - сказал Ефимов.