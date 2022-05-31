«Газпром» лишил голландцев газа

Как сообщает ПАО «Газпром», им были полностью прекращены с сегодняшнего дня поставки «голубого топлива» контрагентам из Нидерландов. Причиной послужило отсутствие рублевых платежей за газ от голландской компании GasTerra B.V.

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая "Газпром-экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V." в соответствии с Указом президента РФ N172 от 31.03.2022. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — говорится в официальном релизе управления информации «Газпрома».