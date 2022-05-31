Глава ДНР сообщил, что у республики появится собственный торговый флот

Часть судов в порту Мариуполя перейдет в юрисдикцию Донецкой народной республики (ДНР), у нее будет собственный торговый флот.

Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Часть судов перейдет в юрисдикцию ДНР. Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны», — заявил Пушилин. На вопрос о том, будет ли республика располагать своим торговым флотом, глава ДНР ответил утвердительно.

Также он сообщил, что подача воды и электричества в морской порт Мариуполя будет восстановлена до конца июня.

На минувшей неделе официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что порт Мариуполя полностью разминирован и работает в штатном режиме. «В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — сказал Конашенков. Отмечалось, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск завершили разминирование территории мариупольского порта. Саперы нашли и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими военными; от затонувших судов и прочих препятствий освобождены подходные каналы и внутренние акватории. Кроме того, российские подразделения разминировали участок побережья Азовского моря, прилегающий к морскому порту Мариуполя.