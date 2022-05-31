Глава МИД Турции сделал важное заявление о возможности введения антироссийских санкций

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сделал важное заявление о возможности присоединения страны к антироссийским санкциям. По словам дипломата, Анкара не намерена подключаться к рестрикциям против РФ, передаёт РИА Новости.

«Мы не будем подключаться к санкциям против России и не позволим сделать это через нас», – подчеркнул министр иностранных дел Турции.

Напомним, в американских СМИ Реджепа Эрдогана за то, что его страна не вводит антироссийские санкции, назвали «человеком Путина в НАТО», а саму Турцию — «секретным оружием России».

Как известно, турецкий лидер неоднократно подчёркивал, что Анкара не планирует вводить санкции против Москвы. При этом он пояснял, что придаёт большое значение поддержанию диалога с Россией, причём не только по вопросам Украины, но также Сирии, Ливии и Южного Кавказа.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам Эрдогана, Турция не может отказаться от отношений с Россией. Он также в очередной раз отметил, что у Анкары есть тесные связи, как с Москвой, так и с Киевом

«С Россией у нас проект АЭС "Аккую", – напомнил президент Турции. – В 2023 году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьёзный источник».

Кроме того, подчеркнул Эрдоган, Турция получает из России половину необходимого ей газа, а это, как отметил он, стратегический вопрос, стратегические отношения.

«Мы не можем просто взять и отказаться от них, разорвать эти отношения», – сказал президент Турции.

При этом он заявил, у него нет намерений разрывать отношения ни с российским лидером, ни с президентом Украины Владимиром Зеленским.