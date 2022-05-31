Глава Минэкономики ФРГ заявил о плохой подготовке Европы к экономическому кризису

Роберт Хабек – глава Минэкономики Германии, вице-канцлер ФРГ – в ходе выступления на мероприятии партии ХДС – признался, что европейский континент плохо подготовился к экономическому кризису, который накрывает Старый Свет.

По его словам, сейчас перед странами континента стоят большие вызовы в связи с текущим экономическим кризисом, но есть и плохая подготовка к новым трудностям, передаёт РИА Новости.

«Иногда возникает чувство, что конца этому не будет и не понятно, что ждать в следующий раз, – подчеркнул он. – Вызовы кажутся всё более масштабными – это и природные катастрофы, и пандемия коронавируса, и пандемии в сфере здравоохранения, а сейчас – война в Европе, которая спровоцировала экономический кризис».

При этом Хабек подчеркнул, что войны всегда были в Европе, всегда были пандемии. Но, как отметил он, в Германии и Европе в последние 30 лет внушили себе, что кризисы в прошлом.

«Мы просто не знаем, как вести себя с этим, стали в известной степени тяжелы на подъём. А вызовы большие, никто с этим не хочет спорить. Но, возможно, мы недостаточно хорошо подготовились политически, чтобы противостоять этим вызовам», – резюмировал глава Минэкономики ФРГ.

Как ранее сообщал «Эксперт», секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что из-за введения антироссийских санкций появилась вполне реальная перспектива продовольственного кризиса мирового масштаба. При этом сама Россия решит все проблемы, которые возникли из-за западных рестрикций.

