Глава СПЧ Фадеев призвал отдать под суд бывшего украинского омбудсмена Денисову

Валерий Фадеев – глава Совета по правам человека при (СПЧ) президенте РФ – выступил с призывом отдать под суд уже бывшего украинского омбудсмена Людмилу Денисову. По мнению правозащитника, её следует судить за распространение недостоверной информации, передаёт РИА Новости.

«Вы не сможете ничего доказать тем, чья профессия – лгать, – подчеркнул Фадеев. – Есть уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова… Что вы ей докажете? То, что она выдумывает, за гранью всего. Её надо отдать под суд за всё то, что она вытворяет. Это будет правильно».

Напомним, накануне Денисова, которая являлась уполномоченной по правам человека на Украине с марта 2018 года, заявила, что по команде офиса президента Владимира Зеленского ей намерены объявить о недоверии. 31 мая Верховная рада большинством голосов (234 депутата) проголосовала за увольнение Денисовой.

