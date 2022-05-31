Компания «Новапорт Холдинг» Романа Троценко купила 74% аэровокзала Пскова

Компания «Новапорт Холдинг» предпринимателя Романа Троценко приобрела 74% доли аэропорта Пскова.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Соответствующие изменения были внесены в него накануне, 30 мая.

Другие 26% в ООО «Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга"» остаются в собственности комитета по управлению госимуществом Псковской области. Ранее эта структура владела всем предприятием.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в 2021 году услугами аэропорта воспользовались 103 тыс. пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель 2020 года. Воздушная гавань обслуживает рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды и другие города РФ. Как следует из информации на сайте аэропорта, в настоящий момент он работает с одним перевозчиком — ростовской авиакомпанией «Азимут».

В «Новапорт Холдинг» входят свыше 17 аэровокзалов, среди которых аэропорты Новосибирска, Тюмени, Томска, Барнаула, Калининграда, Волгограда и Владикавказа. В 2020 году компания основала совместное предприятие с «Аэропортами регионов» Виктора Вексельберга под названием «АБС» («Аэропорты большой страны») для участия в конкурсе на заключение 30-летнего концессионного соглашения по управлению международным терминалом в аэропорту Благовещенска; Троценко и Вексельберг получили в нем по 50%. «Аэропортам регионов» принадлежат семь аэропортов (Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Петропавловск-Камчатский, Новый Уренгой, Саратов). По данным «Интерфакса», в будущем АБС может стать основой для консолидации малых региональных аэропортов с пассажиропотоком до 500 тыс. человек в год.

История аэропорта Пскова берет начало в 1944 году, тогда он использовался исключительно для военных целей; позже с него начали производиться пассажирские перевозки. В 90-х годах из-за экономической ситуации в стране все полеты были прекращены. В 2006-м была проведена реконструкция аэровокзального комплекса, а в 2007-м возобновились перевозки пассажиров в Москву и Санкт-Петербург. Аэродром располагает одной взлетно-посадочной полосой, длина которой составляет 2514 м.