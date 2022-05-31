Новый владелец McDonald`s в России подал заявку на регистрацию еще трех брендов

ООО «Макдоналдс», которое ранее было подразделением McDonald`s в России, направило заявки на регистрацию трех новых брендов.

Об этом пишет агентство «Москва».

Согласно поступившим в Роспатент заявкам, сеть быстрого питания рассматривает названия «Это он», «Точно он» и «Компас». Поясняется, что под такими товарными знаками компания планирует продавать и производить сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки, а также открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой на вынос.

Ранее ООО «Макдоналдс» подавало заявки на регистрацию названий «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Как пишет РБК, компания продолжает работать над созданием нового бренда, позже из всех зарегистрированных названий выберут одно.

На прошлой неделе в McDonald's рассказали, что сеть заработает под новым брендом в Москве уже в июне. Первым посетителей примет заведение на станции метро «Пушкинская»; все рестораны сети в России откроются к 15 июля. Как рассказал «Известиям» сотрудник ресторана на Пушкинской площади, работникам уже выдали новую форму. По его словам, она полностью черная, желтые буквы М уберут; все остальное «будет тем же, что и было».

Американская компания McDonald's объявила о приостановке работы в России в середине марта на фоне ситуации с Донбассом. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». 16 мая сеть сообщила, что окончательно покидает российский рынок, а 19 мая стало известно, что новым владельцем ресторанов в России станет предприниматель Александр Говор, чья компания ГиД управляла 25 точками McDonald's в РФ.