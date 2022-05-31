Медь дорожает на китайском оптимизме

Нынешнюю весну цены на медь завершают повышением — незначительным, но уверенным. И эксперты полагают, что в ближайшее время такая динамика вполне может сохраниться. Причиной оптимизма инвесторов стала китайская статистика, которая свидетельствует об улучшении состояния экономики после антиковидных ограничений.

Так, пишет «Прайм», индекс PMI в непроизводственном секторе Китая вырос до 47,8 пункта с 41,9 месяцем ранее. В то же время композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг увеличился до 48,4 пункта с 42,7 в апреле. Эти данные подтверждают улучшение экономической ситуации в Поднебесной — крупнейшем импортёре промышленных металлов.

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31 мая, по состоянию на 8.07 мск, июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,4%, до 4,351 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,89%, до 9543 долларов, алюминия — на 0,59%, до 2888,5 доллара, цинка — на 1,48%, до 3900,5 доллара.

Цены на медь будут стабильными

Цены на медь с начала года снизились на 2,7%, что сильно контрастирует с другими промышленными цветными металлами, которые подорожали, отмечает ведущий аналитик дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Алексей Головинов. По его словам, это связано прежде всего с тем, что доля России на мировом рынке меди сравнительно невелика, поэтому рост санкционных рисков в отношении нашей страны не оказывает существенного влияния на цену этого металла.

Кроме того, производство меди достаточно диверсифицировано, что снижает шансы столкнуться с дефицитом предложения. Это также отражается и на запасах LME, которые сильно выросли с начала апреля на фоне снижения потребления в Китае из-за вспышки COVID-19. Негативно сказалось и укрепление доллара вследствие ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС.

Сейчас, правда, цены на медь преодолели отметку 9500 долларов за тонну на ожиданиях ослабления коронавирусных ограничений в Китае. Но Головинов в ближайшее время сильного роста цен не ожидает: стоимость меди стабилизируется и будет находиться в диапазоне 9,5-10 тыс. долл./тонна, полагает он.

Медь расти будет, но заигрываться не стоит

Во вторник, 31 мая, цены на медь на утренних торгах демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 0,8-0,9% и вплотную приближаясь к важному промежуточному уровню сопротивления 9,6 тыс. за тонну, говорит аналитик TeleTrade Алексей Федоров. За этим уровнем, по словам эксперта, котировки ждет резкое ускорение к круглому значению 10 тыс. долларов за тонну, наблюдавшемуся последний раз 22 апреля 2022 года.

Инвесторы решили абстрагироваться от общего негативного макроэкономического фона, сосредоточив свое внимание на локальном позитиве. Китайские власти благодаря резкому снижению количества случаев новых заболеваний COVID-19 (с 6 тыс. до 2 тыс. в сутки) начали смягчать эпидемиологические ограничения. Два крупнейших китайских мегаполиса — Пекин и Шанхай, — которые несколько месяцев находились в условиях жесткого локдауна, начинают «открываться». Общественный транспорт, торговые центры, магазины, отели, все это вновь возвращается к нормальной жизни, вместе с соответствующим увеличением экономической активности.

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На этом фоне, указывает Федоров, индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI) в мае, после самого сильного спада за последние два года (в апреле производственная активность в Китае упала до 47,4 пункта — самого низкого значения с февраля 2020 года), практически вернулся на территорию экономической экспансии, достигнув отметки 49,6 пункта.

Еще более впечатляющий отскок произошел в индексе деловой активности непроизводственного сектора китайской экономики. Сектор услуг Китая совершил настоящий подвиг: всего за один месяц май показатель вырос с 41,9 пункта до 47,8 пункта.

Если снятие антиковидных ограничений в Китае продолжится в том же ритме, то оба сектора китайской экономики вернутся к росту (PMI более 50 пунктов) уже в июне. Излишне говорить, отмечает Алексей Федоров, что улучшение состояния экономики Китая — крупнейшего потребителя меди в мире (около 40%) — весомый аргумент, который вполне может выступить триггером пробоя сопротивления 9,6 тыс. за тонну и последующего достижения отметки 10 тыс. долларов за тонну уже в начале июня.

Основным риском для реализации позитивного сценария на рынке меди, считает аналитик, выступает ухудшающая макроэкономическая обстановка в других больших экономиках, которые также выступают крупными потребителями этого металла (еврозона, США, Япония). Ухудшающиеся данные по PMI в этих странах участники торгов уже учли, так что в перекрестии их внимания теперь будут находиться более актуальные события.

Во-первых, это отчет по американскому рынку труда за май в эту пятницу, 3 июня, который, судя по замедлению опережающих индикаторов в экономике США, может преподнести неприятные сюрпризы. А во-вторых, инвесторы будут следить за скоростью роста цен на нефть, как индикатора агрессивности центральных банков в антиинфляционной борьбе. После решения стран ЕС об ограниченном эмбарго на российские поставки, вопрос об обновлении исторических максимумов нефтяных цен можно считать решенным в положительную сторону, как и о новом инфляционном всплеске в июне-августе.

Тем не менее, говорит Федоров, пока нефтяные котировки не подобрались к мартовским максимумам 133 доллара за баррель Brent (на текущий момент 122 долларов), новых жестких заявлений от представителей ФРС или ЕЦБ, которые могли бы напугать рынки и остановить текущий рост сырья, мы вероятно не услышим. А потому цены на медь могут аккуратно «пристраиваться» за «нефтяным локомотивам» и идти к своей красивой круглой цели 10 тыс. долларов за тонну.

Главное в этой оптимистичной ситуации для сырья — не заигрываться и не забывать, что с высокой вероятностью перед нами локальный, хоть и довольно мощный всплеск котировок. Ведь впереди, во второй половине 2022 года, мировую экономику может ждать серьезный спад, который не позволит сырью остаться на текущих высоких значениях, заключает эксперт.