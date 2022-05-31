Минимальная зарплата в Москве выросла на 10% до 23,5 тыс. рублей

Размер минимальной заработной платы (МРОТ) в Москвы увеличен на 10% до 23 508 рублей, повышение произойдет с 1 июня 2022 года. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата составит 23 508 рублей в месяц, что на десять процентов выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января сего года — 21 371 рубль», — цитирует сообщение мэрии агентство «РИА Новости».

Помимо этого, была повышена величина прожиточного минимума на 10% до 20 585 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения эта сумма составит 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410 рублей, а для детей — 17 791 рубль.

«Индексация как МРОТ, так и прожиточного минимума повысит социальные пособия в соответствии с уровнем инфляции, ускорившейся в марте в силу внешних условий и неблагоприятных условий для экономики. Увеличение МРОТ и прожиточного минимума на деле направлено на поддержку реальных доходов населения на стабильном уровне, отвечающем макроэкономической конъюнктуре. Важно понимать, что будет оказана помощь, прежде всего, наиболее уязвимым слоям населения», - прокомментировал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, индексация способствует стабилизации экономики за счет поддержки потребительского спроса, а как следствие увеличится оборот торговли и услуг в городе.

Повышение МРОТ и прожиточного минимума в столице – адекватная реакция на высокую инфляцию январе-марте 2022 года, считает президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. «Повышение МРОТ и прожиточного минимума, с одной стороны, конечно, повысит расходы бизнеса на оплату труда и бюджетные расходы, но, с другой стороны, положительно скажется на потребительском спросе, что сегодня весьма важно для городской экономики», - добавила она.

Рост минимальной зарплаты - принципиальный шаг в направлении поддержания общественного благосостояния и трудовых доходов населения, уверен независимый экономист Андрей Бархота.

«Предпринятые инициативы поддержат спрос на потребительском рынке, а также будут способствовать поддержанию доходной части московского бюджета, так как ряд налогов, штрафов и пеней так или иначе привязан к величине МРОТ. Не исключено, что к концу года доходы москвичей вырастут даже значительнее индексации МРОТ по инициативе работодателей для удержания и стимулирования сотрудников. Как бы то ни было, важным элементом в цепочке поддержания доходов москвичей выступает именно повышение минимального размера оплаты труда», - отметил Бархота.