Минобороны РФ: на «Азовстали» найден заминированный фургон с телами 152 украинских военных

Украинские боевики оставили в подземных сооружениях завода «Азовсталь» в Мариуполе фургон с телами 152 погибших, которые были заминированы по прямому указанию из Киева для провокации против России.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината "Азовсталь", где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования "Азов", российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ», — рассказал Конашенков.

Он сообщил, что в ходе обследования фургона саперы обнаружили установленные под телами погибших четыре мины; общая масса взрывчатого вещества была достаточна для уничтожения всех останков. «По результатам допросов пленных боевиков "Азова" установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую "репутацию" киевского режима и лично Зеленского», — сказал представитель Минобороны.

Конашенков обратил внимание на то, что боевики, засевшие на «Азовстали», перед сдачей в плен обращалось к Владимиру Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы их семьи смогли захоронить их на подконтрольной Киеву территории. «Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината "Азовсталь" не поступало», — указал генерал-майор.

«Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината "Азовсталь" тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины», — подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин 31 мая сообщил, что на территории завода «Азовсталь» были обнаружены еще несколько «заблудившихся» украинских боевиков. «Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, три-четыре человека», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев.Live».