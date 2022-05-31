«Наша отрасль не предполагает пауз: заканчивается один процесс – начинается следующий»

В России с этом году ожидается рекордный урожай зерновых. В мае Президент России Владимир Путин озвучил прогноз на 2022 год – 130 млн тонн. Аналитики рынка отмечают, что цифры могут быть и выше. Специалисты также ожидают хороших урожаев по другим видам сельскохозяйственных культур, в том числе по сахарной свекле и подсолнечнику. Основу будущего урожая заложила посевная кампания, которая уже практически завершена и прошла без сбоев, хотя погода этой весной не раз преподносила сюрпризы аграриям. О ходе посевной и ее итогах, а также основных факторах, определяющих успешность сельскохозяйственного сезона этого года «Эксперт» побеседовал с генеральным директором Группы компаний «Продимекс» Виктором Алексахиным.

«Продимекс» www.prodimex.ru — один из крупнейших отечественных агрохолдингов и лидер свеклосахарной отрасли России. В состав группы компаний входят 14 сахарных заводов, расположенных в 6 регионах страны. Земельный банк «Продимекса» составляет 900 тыс. га и расположен в наиболее благоприятных для развития агробизнеса регионах России. Группа компаний ежегодно производит свыше 7,5 млн. тонн продукции растениеводства, в том числе более 1,8 млн. тонн зерновых, зернобобовых и масличных. Суммарный объем производства сахара в год составляет свыше 1 млн. тонн. Количество сотрудников - более 13 тыс. человек. Основным акционером Группы компаний «Продимекс» является Игорь Худокормов.

– Как Вы оцениваете посевную кампанию текущего года?

– Группа компаний «Продимекс» завершает посевную кампанию во всех регионах присутствия. Полностью посеяна сахарная свекла, это стратегическое направление для наших агропредприятий. Заканчивается сев подсолнечника и сои. Посеяны также яровые зерновые и кукуруза. Сейчас хозяйства «Продимекса» приступают к следующему этапу – уходу за растениями. Мы завершаем доставку удобрений и средств защиты растений в хозяйства. В полной готовности к началу полива в наших агропредприятиях и оборудование для орошения. Подводя итоги посевной кампании этого года можно констатировать – посевная прошла успешно.

– Погодные условия были крайне непростыми в большинстве регионов. Это сказалось на посевах?

– Погода и помогала, и мешала. Обследования показывали, что более половины посевов ушли на зимовку в фазе кущения, хороший снежный покров на полях в течение всей зимы помог защитить посевы от вымерзания. В сравнении с прошлым годом состояние озимых сейчас гораздо лучше: тогда на больших площадях они ушли в зиму в фазе всходов, неблагоприятные условия прошлой весны привели к гибели значительных площадей. Уже ранней весной этого года по оценкам специалистов агропредприятий «Продимекс» состояние посевов было хорошим. Это не может не радовать, поскольку в прошлые годы возникала необходимость пересева озимых.

– Удалось уложиться в сроки посевной кампании?

– Долгое таяние снега в ряде регионов заставило нас корректировать начало и ход весенних полевых работ. Снег в этом году лежал на полях дольше, чем годом ранее, и как только стало возможно, мы приступили к подкормке озимых культур. Первыми отсеялись наши южные хозяйства, в середине апреля была полностью посеяна сахарная свекла, погода позволяла.

В остальных регионах весна выдалась прохладная и дождливая. В начале мая в Центральном Черноземье отмечались сильные ветры и заморозки, но на посевы сахарной свеклы и других культур это не повлияло.

Подчеркну, что результатами посевной кампании мы удовлетворены. Сев прошел в оптимальные сроки. По всем культурам получены дружные всходы. Озимые культуры развиваются хорошо, особенно в южных регионах, что говорит о высоком потенциале урожайности. Развитие яровых культур немного сдерживает прохладная весна. Но обильные осадки, выпадающие в последнее время, подтверждают прогнозы по хорошему урожаю в этом году.

– Не повиляла ли непростая экономическая ситуация весны этого года на посевную?

– Агропредприятия «Продимекса» были заранее оснащены всеми необходимыми ресурсами для проведения посевной кампании – семена, удобрения, средства защиты растений, запчасти для сельхозтехники: все было закуплено и подготовлено по плану. Имели место незначительные сложности с приобретением запчастей от некоторых зарубежных производителей и задержки с поставками отдельных категорий семян, но никакого существенного влияния на ход посевной они не оказали. Хочу подчеркнуть, что Группа компаний «Продимекс» всегда уделяла большое внимание изучению новых сортов и гибридов различных культур, и мы активно продолжаем работу в этом направлении.

Сейчас мы полностью готовы к сезону орошения 2022 года, и при первой «отмашке» агрономов будет дан старт поливу.

– Нет ли проблем с минеральными удобрениями и средствами защиты растений, в этом году объемы их применения не снижаются?

– В Группе компаний «Продимекс» мы в постоянном режиме исследуем эффективность применения пестицидов по нормам и химическим классам. Ведется работа и по определению оптимальных норм минерального питания на различных этапах при их внесении. В ходе посевной кампании этого года удобрения также вносятся в необходимых объемах и в установленные сроки.

В производственных посевах сахарной свёклы в агропредприятиях «Продимекса» начала активно осваиваться технология КОНВИЗО®СМАРТ – инновационная система контроля сорной растительности. Опыты по ее применению были заложены еще в прошлом году. В целом работа также идет по плану: наша отрасль не предполагает пауз, заканчивается один процесс – начинается следующий, их невозможно поставить в режим ожидания.

– Весной этого года группа компаний перевела несколько сахарных заводов на круглосуточный режим работы?

– Да, верно. В декабре прошлого года Правительством было принято решение о закупке сахара-сырца для поддержания гарантированного баланса на рынке. Мы закупили сахар-сырец в Бразилии, и три наших предприятия – два в Воронежской области и одно в Ставропольском крае – приступили к его переработке и производству белого сахара.

Объем первой закупленной партии – 45 тыс. тонн, второй – 43 тыс. тонн. Кампания продолжается, заводы работают в круглосуточном режиме, практически с той же производительностью, что и в сезон переработки сахарной свеклы. Воронежские предприятия перерабатывают также запасенный сироп. В наших планах до 20 июня выработать из сырца не менее 103 тысяч тонн сахара, из сиропа – не менее 12 тысяч тонн. Мы продолжаем отгружать сахар покупателям. Сахара достаточно, никаких сложностей в этом вопросе мы не видим.

Также в наших ближайших планах - ввод в эксплуатацию нового цеха на Земетчинском сахарном заводе, в котором будет расфасовываться сахар для розничных сетей по 1 и 5 кг. Суточная мощность расфасовки по 1 кг - 200 тонн, по 5 кг – 50 тонн, ежегодный объем фасованного сахара будет достигать 85 тыс.тонн. Для «Продимекса» это уже пятое предприятие, на котором упаковывается сахар для реализации через розничные сети. За последние десять лет объемы продаж сахара федеральным и региональным сетям выросли в пять раз, и спрос на продукцию в мелкой упаковке растет.

На Перелешинском сахарном комбинате мы начали строительство склада для гранулированного жома емкостью 7 800 тонн. Ввод в эксплуатацию намечен на начало сезона переработки свеклы. Все сахарные заводы Группы компаний «Продимекс» оборудованы цехами сушки и гранулирования жома. Это позволяет нам превращать отходы свеклосахарного производства в ценную кормовую продукцию.

На всех остальных сахарных заводах, входящих в Группу компаний «Продимекс», идут плановые профилактические мероприятия для подготовки производств к новому сезону. Мы рассчитываем на хороший урожай и уверены, что проблем с его переработкой не будет.