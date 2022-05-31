Не пропустите: гастроли легендарного ансамбля «Бахор» в Москве

5 июня на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского при поддержке Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан в новом составе выступит Государственный ансамбль танца «Бахор» имени Мукаррам Тургунбаевой. Зрителей ждет настоящее шоу с эффектными танцевальными номерами, изысканными национальными костюмами, завораживающей игрой на народных инструментах и великолепной световой партитурой.

«Бахор» — это визитная карточка Узбекистана, его гордость и национальное достояние, его культура и история, рассказанная через танец. В этом году легендарному коллективу, созданному всемирно известным хореографом Мукаррам Тургунбаевой, исполняется 65 лет. Артисток «Бахора» во всем мире называли «Мукаррам и сорок красавиц». С уникальными танцевальными программами они объездили более 60 государств, выступая на лучших площадках мира. Сегодня в репертуаре ансамбля более 200 сольных и групповых танцев, сочетающих в себе достижения современного узбекского танца с многовековой традиционной танцевальной культурой страны.

Главная миссия ансамбля – сохранение и популяризация танцевального искусства узбекского народа. После непродолжительного перерыва постановлением президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 4 февраля 2020 года деятельность Государственного ансамбля танца «Бахор» имени Мукаррам Тургунбаевой была возобновлена, что стало важным культурным событием жизни страны. В новом составе ансамбль продолжает миссию, заложенную легендарной народной артисткой Мукаррам Тургунбаевой.

Художественный руководитель – заслуженная артистка Узбекистана, народная артистка Каракалпакстана Зиёда Мадрахимова. Музыкальный руководитель – заслуженный артист Узбекистана Мухаммаджон Шокиров.

Гастроли ансамбля состоятся при поддержке Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан. Фонд развития культуры и искусства инициирует проекты направленные на развитие культуры, искусства, литературы, театра, музыки, архитектуры и хореографии в Узбекистане. Налаживает международные культурные связи и продвигает культурный потенциал страны на мировой арене. Среди долгосрочных программ Фонда – создание инклюзивной и доступной среды в культурных учреждениях страны, реновация музеев, развитие меценатства и содействие формированию кадрового потенциала для музеев, театров и других культурных институций.

Не пропустите гастроли легендарного ансамбля «Бахор»! Поэтично-лирические танцевальные номера, эффектные массовые танцы и сольные композиции, самобытность звучания народных инструментов и виртуозная техника исполнения создадут непередаваемое настроение легкости и энергии жизни!