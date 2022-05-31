Европейцы договорились о частичном нефтяном эмбарго

После нескольких недель тяжелых переговоров европейские лидеры все же договорились о запрете к концу этого года большей части импорта российской нефти и нефтепродуктов. Нефтяное эмбарго, о котором так много говорили последнее время, тем не менее нельзя считать полным, потому что оно содержит исключение. Для того, чтобы дать время Венгрии, а также Чехии и Словакии, которые особенно сильно зависят от российской нефти, подготовиться к полному отказу от нее, им временно сохранили поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В Праге и Братиславе уже заявили, что активно работают над отказом от российской нефти, но из Будапешта подобных заявлений пока не поступало.
Эмбарго включает запрет на поставки российской нефти морем, на которые приходится почти две трети нефти, покупаемой Европой у России. Всего российскую нефть получают по суше пять европейских стран. Германия и Польша согласились отказаться от российской нефти, которую они получают по северному участку «Дружбы».
Продолжительность действия исключения для Венгрии, Чехии и Словакии не определена. В заявлении говорится только, что оно временное. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что европейские лидеры вернутся к этому вопросу, как только для этого появится возможность. По ее словам, варианты имеются. Например, Хорватия может увеличить пропускную способность нефтепровода «Адрия», чтобы компенсировать для Будапешта потерю российской нефти.
Виктор Орбан получил разрешение покупать российскую нефть и по другим каналам, если на нефтепроводе «Дружба» произойдет ЧП. Условие очень важное, потому что нефтепровод проходит по территории Украины. В случае аварии на «Дружбе» альтернативные поставки российской нефти не будут считаться нарушением Венгрией санкций.
Частичное эмбарго скорее всего сильно изменит нефтяной рынок Европы. До сих пор нефтеперерабатывающие заводы, работающие на российской нефти, имели преимущество перед конкурентами благодаря ее низкой цене. В то время, как баррель нефти марки Brent продается сейчас приблизительно по 120 долларов, за баррель марки Urals дают менее 93 долларов. На этой разнице, например, неплохо зарабатывала последнее время венгерская нефтяная компания Mol. В соглашении также содержится запрет на перепродажу нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, чтобы минимизировать эти искажения.
Технические вопросы по нефтяному эмбарго в ближайшие дни решат послы стран членов ЕС. Подписанное поздно ночью соглашение открывает дорогу и для принятия шестого пакета санкций против России, одним из пунктов которого и является нефтяное эмбарго.
Урсула фон дер Ляйен с победным видом заявила после подписания соглашения о том, что Россия потеряла главного покупателя российской нефти. Однако эмбарго не менее сильно ударит и по самой Европе и особенно по простым европейцам и европейскому бизнесу.
Для России главный вопрос сейчас заключается в том, как быстро удастся перенаправить нефтяные потоки с запада на восток. Пока, по крайней мере, проблем с Азией нет: Китай и особенно Индия сейчас покупают российскую нефть рекордными темпами и объемами. Очень перспективно выглядят и другие крупные азиатские экономики и особенно Индонезия, Вьетнам и Таиланд.