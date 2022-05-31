Европейцы договорились о частичном нефтяном эмбарго

После нескольких недель тяжелых переговоров европейские лидеры все же договорились о запрете к концу этого года большей части импорта российской нефти и нефтепродуктов. Нефтяное эмбарго, о котором так много говорили последнее время, тем не менее нельзя считать полным, потому что оно содержит исключение. Для того, чтобы дать время Венгрии, а также Чехии и Словакии, которые особенно сильно зависят от российской нефти, подготовиться к полному отказу от нее, им временно сохранили поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В Праге и Братиславе уже заявили, что активно работают над отказом от российской нефти, но из Будапешта подобных заявлений пока не поступало.

Эмбарго включает запрет на поставки российской нефти морем, на которые приходится почти две трети нефти, покупаемой Европой у России. Всего российскую нефть получают по суше пять европейских стран. Германия и Польша согласились отказаться от российской нефти, которую они получают по северному участку «Дружбы».