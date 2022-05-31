Отвлекающий маневр: фокус на строительные материалы

Правильный диагноз помогает не только вылечить болезнь, но и спасти пациента от гибели и чрезмерных расходов на лекарства и врачей. Если посмотреть, почитать и послушать интервью уважаемых администраторов и бизнесменов, то единственная причина роста стоимости жилья в стране — рост стоимости строительных материалов. Это неправильный диагноз и не ждите от него верного лечения. Давайте разберемся по порядку.

Для примера возьмем данные по Северной столице. По данным ФСГС РФ средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилья в г. Санкт-Петербург в 2021 году составляли 168 тысяч 547 рублей. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях без пристроек, надстроек и встроенных помещений составила за этот же период 64 тысячи 171 рубль.

Затраты на материальные ресурсы в стоимости строительно-монтажных работ составляют 55 процентов — 35 тысяч 294 рубля. Сюда входят все строительные материалы и оборудование: металл, бетон, тепло и гидроизоляция, оконные конструкции, сантехника, лифтовое оборудование и так далее.