Патрушев заявил, что Польша перешла к захвату западных территорий Украины

Польша переходит к захвату территорий на западе Украины. Об этом в ходе совещания по национальной безопасности, которое проходит в Казани, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

«Так называемые "западные партнёры" киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли», – цитирует Патрушева РИА Новости.

По его мнению, ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Анджея Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать».

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Патрушев рассказал о сроках завершения специальной военной операции России на Украине. По его словам, ВС РФ не гонятся за сроками, поэтому спецоперация продлится до тех пор, пока нацизм на Украине не будет полностью искоренён, заявил Николай Патрушев. В противном случае он «поднимет голову уже через несколько лет». Кроме того, Патрушев подчеркнул, что все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.

