Почему круг доноров органов необходимо расширить

В России с сентября вступят в силу новые правила трансплантации органов. При ряде новелл и уточнений они по-прежнему не позволяют поделиться, например, почкой, если донор и пациент не являются родственниками, как предлагает Дмитрий Давыдов в проекте «20 идей по улучшению жизни в России». Автор уверен, что расширение круга потенциальных доноров способно спасти сотни жизней в России.

Законодательная гиперопека

Вступающие в силу осенью поправки в федеральное законодательство разрешают «живое» донорство между неродными людьми в двух случаях: при пересадке костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Второй случай – и есть основная новелла. Уточняется также ряд правил, связанных с пересадкой органов, права доноров и т.д. Закон подтверждает, что трансплантацией могут заниматься только государственные медучреждения. Сохраняется презумпция согласия на посмертное донорство – по умолчанию считается, что умерший человек жертвует свои органы, если он при жизни не заявил обратное. Кстати, например, в Швейцарии подобную норму внедряют только сейчас – в мае в Конфедерации состоялся референдум, на котором 60% жителей страны поддержали принцип «согласия по умолчанию» на изъятие органов после смерти. Как сообщает ТАСС, по действовавшему до сих пор законодательству трансплантация была возможна лишь в том случае, если умерший человек при жизни дал согласие на изъятие органов, то есть применялся принцип «явного предварительного согласия».

Однако, как и раньше, в российском законодательстве сохраняются моменты, которые, с одной стороны, призваны защищать права доноров, но, с другой, тормозят развитие отрасли, лишая пациентов своевременной помощи. Речь идет о запрете на пересадку органов между людьми, не являющимися родственниками.

В нашей стране Минздрав и профильные организации регулярно отчитываются об увеличении количества трансплантаций. Но, несмотря на рост их числа и расширение списка регионов, где доступна такая помощь (в этом году ожидается, что число регионов достигнет 40), ожидание для пациента может растянуться на месяцы и даже годы. Даже в успешной в этом плане Москве сердце можно ждать 3-4 месяца, а почку – до полутора лет. А в целом, по оценке специалистов, России необходимо в 10 раз больше операций по пересадке органов, чем это делается сейчас.

Необходимо двигаться вперед

Одно из существенных ограничений, тормозящих отрасль – законодательная база, достаточно жестко сужающая круг потенциальных доноров. Принимался закон из лучших побуждений – чтобы пресечь возможность торговли органами. Но он же лишает людей возможности помочь своим близким – например, жена не может стать донором для мужа, а родители не могут помочь своим приемным детям поскольку не являются кровными родственниками.

В связи с этим Дмитрий Давыдов на основе международного опыта предложил расширить круг потенциальных доноров, при этом внедрив механизм защиты от злоупотреблений. Так, полагает он, коммерческая составляющая, принуждение или психологическое давление практически исключены если донорами будут лица, состоящие в браке не менее года, пары, официально не состоящие в браке, но имеющие общего ребенка, а также родители, воспитывающие приемных детей. Второе предложение – создание Россией международной организации по обмену органами для трансплантации (наподобие Eurotransplant или Scandiatransplant).

Формулируя предложения, автор основывался на международной практике. Законодательство некоторых европейских стран, например, позволяет стать донором для друзей и супругов. В США также существует возможность добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, который сам определяет ее наиболее нуждающемуся. При этом трансплантацию от неродственного донора, контролирует так называемый этический комитет, который проверяет, что донор не продает свой орган, а отдает его бескорыстно.



«Трансплантология в России развивается. При этом есть много правовых коллизий, все регламентировать достаточно сложно. Нужно дальнейшее развитие законодательства, с тем, чтобы сделать процесс еще более безопасным, как для пациента, так и врачей», - считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, отмечая, что хорошо развита отечественная служба трансплантологии только в Москве и Санкт-Петербурге, в регионах же центров недостаточно.

Известно немало случаев, когда спасти человеческие жизни помогают органы, пожертвованные друзьями, супругами, а, бывает, и незнакомыми людьми. В феврале этого года весь мир растрогала история жителя ирландского Дублина Майкла Дойла, отдавшего почку старому другу. Его решение помогло спасти пациента с почечной недостаточностью в термальной стадии. Таких случаев немало. К сожалению, в нашей стране «на слуху» обратный пример, показывающий актуальность проблемы. В 2018 году россиянка Мария Дубровцева разместила петицию на Change.org с призывом изменить закон, ограничивающий круг доноров. Женщина пыталась стать донором для мужа, в отношениях с которым находилась на тот момент более пяти лет. Однако действующее законодательство не позволило ей это сделать, несмотря на то, что анализы подтвердили совместимость супругов.

Слово за законодателями

Идеи по улучшению жизни в России Давыдов сформулировал более пяти лет назад. Пандемия подтолкнула его доработать концепцию и дать ей новую жизнь. Как подчеркивает автор, проект «20 идей» - некоммерческий и не политический, он создан из гуманистических соображений. Точно таким же гуманным должно стать донорство органов в России. Однако, уверен он, без законодательной поддержки государства реализовать их будет невозможно. Поэтому предложения были направлены в органы государственной власти.

В Комитете по социальной политике Совета Федерации автору идеи в ответ на его обращение сообщили, что предложения будут учтены в работе. «Ваше обращение, поступившее в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в котором затронуты вопросы изменения действующего законодательства по расширению круга потенциальных доноров, рассмотрено в Комитете Совета Федерации по социальной политике. На протяжении многих лет эффективно действует созданный при Комитете Экспертный совет по здравоохранению, в состав которого входят специалисты в различных областях здравоохранения, включая и трансплантологию. Ваши предложения Комитет принял к сведению и учтет в своей работе. Одновременно сообщаю, что указанные предложения направлены в Экспертный совет для рассмотрения», – сказано в ответе Совфеда. О том, что информация «принята к сведению», автору инициативы сообщили и в Минздраве.

Комментируя ответы органов госвласти на свои предложения, Дмитрий Давыдов отмечает, что вопрос о смягчении законодательных ограничений для тех, кто хочет добровольно стать донором ради спасения близкого человека, до сих пор не рассмотрен, и позиция чиновников по этому вопросу неясна.

«Безусловно, нет ни одной страны в мире, где доноров хватает на всех больных. Но чем больше существует ненужных препятствий, тем меньше шансов на успех. Закон 1992 года, устанавливающий исключительно генетическое родство и полностью исключающий другие близкие связи, был очень важен 30 лет назад. Он способствовал созданию в стране прозрачной среды в трансплантологии, защищенной от преступных схем. На сегодняшний день медицина, система здравоохранения и общественное сознание продвинулись на более высокий уровень. Поэтому становится не понятно, почему, например, муж не может добровольно пожертвовать одной почкой ради спасения жизни супруги и матери своих детей», – сказал Дмитрий Давыдов.

Он обратил внимание, что нет четкого ответа и на второе предложение – о создании организации, занимающейся обменом органами. «Технологические решения, основанные на успешном зарубежном опыте, на который я предлагаю обратить внимание, в первую очередь, могут создать надежную систему обмена органами среди субъектов Российской Федерации, но с дальнейшей возможностью масштабирования на международный уровень», – добавил автор инициативы.

Между тем, специалисты уверены, что проблему решать необходимо срочно и законодательная база – один из важных элементов работы. «Проблема донорства органов в России стоит очень остро, многие люди не доживают до трансплантации. Нужно приближать нашу практику к международной, это позволит спасти многие жизни», – сказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. По ее словам, благодаря трансплантации удается решить многие проблемы и продлить качественную жизнь пациента.