Новый глава Южной Осетии отменил референдум по вхождению республики в состав РФ

Новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России.

«Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, частью 2 статьи 12 конституционного закона от 27 декабря 2018 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме" граждан, учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум в соответствии с указом от 13 мая ... постановляю: безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации, до завершения консультаций приостановить действие указа президента от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Гаглоев указал на то, что всецело поддерживает инициативу граждан Южной Осетии о дальнейшей интеграции с Россией и считает недопустимым одностороннее решение референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Москвы.

Вторым пунктом документа утверждается персональный состав делегации Республики Южная Осетия для проведения консультаций с Российской Федерацией. В него вошли, в частности, сам Алан Гаглоев, который будет руководителем делегации, председатель парламента республики Алан Тадтаев, и председатель Верховного Суда Южной Осетии Олеся Кочиева.

Бывший президент республики Анатолий Бибилов назначал референдум по вопросу присоединения к России на 17 июля. Жителям Южной Осетии предлагалось ответить лишь на один вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что «если серьезно к этому подходить», то вопрос требует серьезной юридической доработки.

Алан Гаглоев победил на президентских выборах 8 мая, его инаугурация состоялась 24 мая. Говоря о возможности присоединения к России, Гаглоев отмечал, что в настоящий момент Москва занята «геополитическими вопросами», пишет РБК. По его словам, референдум проведут после получения соответствующего сигнала от РФ, «как только будет понимание, что настало время».