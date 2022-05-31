Ракета «Донбасс» на старте

Как сообщает ГК «Роскосмос», сегодня на стартовый комплекс «Восток» космодрома Байконур вывезена ракета-носитель «Донбасс», оснащенная грузовым кораблем «Прогресс МС-20». Прямо сейчас проводятся финальные предпусковые операции, после чего ракета 3 июня взмоет в небо.

«Запуск грузового корабля "Прогресс МС-20" посвятят Донбассу. В связи с этим на вторую ступень ракеты-носителя "Союз 2.1а" нанесена надпись "Донбасс", а на головной обтекатель — флаги Донецкой и Луганской народных республик. За вывозом сегодня наблюдали дети из ДНР и ЛНР, которые также будут присутствовать при пуске ракеты», — говорится на официальном сайте «Роскосмоса».

Как следует из сообщения госкорпорации, транспортировка ракеты из монтажно-испытательного комплекса началась в 5-30. Носитель был установлен в вертикальное положение, были сведены колонны обслуживания, после чего начались работы по графику первого стартового дня, производимые специалистами «Роскосмоса» — сборка схем, проведение автономных испытаний систем и агрегатов «Прогресса», «Донбасса» и стартового комплекса.

Также ведутся работы с хвостовой частью ракеты-носителя — подключение коммуникаций, установка пирозажигательных устройств для запуска двигателей, и т.д.

«Прогресс МС-20» доставит на орбиту 2,5 тонны грузов: топливо дозаправки, воду, баллоны со сжатым азотом, необходимое оборудование, средства медицинского контроля и санитарные средства, одежду, а также питание, как стандартные рационы, так и свежие продукты.

