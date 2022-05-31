Размер кредита при упрощенной системе оценки риска для малого бизнеса увеличат до 50 млн рублей

Предельный размер кредитов малому и среднему бизнесу, по которым проводится оценка риска по упрощенной схеме, в ближайшее время увеличат до 50 млн рублей. Об этом в прямом эфире, организованном совместно Корпорацией МСП и социальной сетью «ВКонтакте», сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«В ближайшее время мы планируем увеличить предельный размер кредитов малому и среднему бизнесу, по которым оценка риска проводится по упрощенной схеме (на основе внутрибанковских подходов), сразу в пять раз — с 10 до 50 млн рублей. Это повысит доступность кредитов для предпринимателей, поскольку упростит процесс оценки заемщика и выдачи кредита», — подчеркнул Мамута.

Банковское регулирование постоянно адаптируется, чтобы сделать кредитование малого и среднего бизнеса более привлекательным для банков, пояснил представитель ЦБ РФ. Благодаря, в том числе такой работе, выдача кредитов в этом секторе находится в «зеленой» зоне, добавил Мамута.

«За первые три месяца 2022 года субъектам МСП было выдано 2,6 трлн рублей кредитов, это почти на треть (29%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их кредитный портфель по состоянию на 1 апреля составил 8,1 трлн рублей, это на 31% больше, чем годом ранее. С начала года кредитный портфель увеличился на 9%. При этом доля просроченной задолженности продолжает оставаться на довольно низком уровне, и на ту же дату она составила 7,5% от портфеля», — сообщил он.

Банк России в данный момент участвует в доработке ко второму чтению законопроекта об ограничении рисков малого и среднего бизнеса при получении кредитов с плавающими ставками. В тоже же время запрещать использование плавающей ставки при кредитовании бизнеса не стоит, добавил представитель ЦБ.

«Механизм плавающих ставок позволяет распределить процентные риски между заемщиком и банком и в этой связи является довольно прозрачным и рыночным инструментом. Нужно подумать над тем, как обходить резкие форс-мажорные скачки в рыночных ставках — для этого как раз и готовится этот законопроект», — заключил Михаил Мамута.

Для кредитов с плавающей ставкой характерно начисление процентов исходя из ключевой ставки ЦБ с добавлением определенного отклонения. Когда ключевая ставка меняется, изменяется и процент, который заемщик платит по кредиту. В настоящее время, по решению Центробанка, ключевая ставка составляет 11% годовых.