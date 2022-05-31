Реформы Петра: не лечь под, а встать в ряд

Вся история досоветской России делится на две части — до Петра Первого, чье 350-летие мы отметили 30 мая, и после. Его реформы стали едва ли не главным историческим поворотом, определившим развитие страны даже не на десятилетия, а на пару столетий вперед. Они же стали предметом острейших споров, поскольку «допетровская Русь» уже никогда не стала прежней, и многим ее по-прежнему жалко.

Суть споров состоит в том, надо ли было «ломать Русь об колено», затевая насильственную модернизацию, а вместе с ней европеизацию? Не слишком ли велика оказалась цена отказа от допетровских «скреп»? Все ли было до Петра пропитано архаикой, от которой надо было решительно отказаться? Ну и, наконец, обвинение, на которое напирала еще советская историография: мол, петровская модернизация сверху привела к еще большему усилению крепостничества — как будто сталинская модернизация вела исключительно и прямолинейно к росту благосостояния трудящихся, особенно крестьян. Позже этот тезис творчески развили некоторые постсоветские консервативные историки и публицисты, настаивая на том, что до Петра крепостничество было патриархальным и вполне себе мирным сожительством помещиков и крестьян, а вот после Петра установилось-де настоящее рабство.

Что же касается внешней политики петровской России, которая при нем стала империей, то более всего любопытен примерно такой вопрос, упрощенно адаптированный под сегодняшний обывательский диспут: «легла» ли Россия (как теперь говорят о некоторых странах, переметнувшихся из Варшавского договора под крыло коллективного Запада) под Европу, или осталась самодостаточной и самостоятельной державой?

Между Турцией и Европой

Для начала надо признать, что петровские реформы (мы не будем их тут пересказывать подробно, они все же наиболее усваиваемая часть даже редуцированной школьной программы) родились не на пустом месте. Россия второй половины XVII века была, да позволено нам будет так выразиться, «беременна» не только модернизацией, но и поиском своего места в Европе. А также будущим своим имперством.

При этом государство было в опасности. Объективной. Каковая судьба, впрочем, сопровождает Россию на всем протяжении ее истории, ибо она в опасности всегда. Будучи уже к тому времени одним из самых больших по площади государств, страна была крайне мало населена — к началу правления Петра в ней обитало не более 17 млн человек. Для сравнения: в конце XVII века население куда более компактной Британии вместе с Шотландией и Уэльсом насчитывало 6,5 млн человек, а население Франции и вовсе превосходило по численности российское (20 млн). Как управлять этим раскиданным на огромных пространствах людом? Как конкурировать с соседями? Как, наконец, обороняться от них? Ведь по уровню тогдашнего технологического развития Россия намного отставала от ведущих европейских держав.

С юга после присоединения в 1654 году Левобережной Украины (да-да, та самая Переяславская Рада) мы оказались соседями с одним из самых могущественных государств того времени — Османской империей. При том что нравы тогдашней международной политики были далеки от травоядных. Война была вполне законным и наиболее часто используемым институтом. Уже по одной этой причине оставаться вне европейской политики становилось уже невозможным. И Россия — еще до Петра, при Алексее Михайловиче — совершает крутой поворот в своей внешней политике, пытаясь впервые стать частью международной (антитурецкой) коалиции — а именно Священной лиги в составе Священной Римской империи, Венецианской республики и Речи Посполитой. Так что первым внешнеполитическое окно в Европу все же прорубил не Петр, а его батюшка. Собственно, первые робкие реформы тоже начались при Алексее Михайловиче. Так, ликвидация архаичной системы местничества была признанием негодности прежней системы госуправления. Однако до масштабных идей модернизации Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, все же не додумался.

Так или иначе, речь могла идти только о догоняющей модернизации. Разве иная в ту пору могла быть? Да и вопрос «кого догонять?» тоже не подразумевал большого количества вариантов ответа: либо Турцию, либо Европу. Выбор был сделан, разумеется, в пользу христианской культуры. Причем, внутренних ресурсов — «образцов», моделей, или, как сказали бы теперь, здоровых реформаторских сил — внутри страны не было. Так что заимствования были безусловно вынужденными.

Как, кстати, и в пору сталинской модернизации (индустриализации), которая тоже была «догоняющей» и тоже без особого выбора кого догонять и с помощью чьего технического содействия.

Либо сверху, либо никак

Великое посольство Петра в самом начале его царствования, когда он отправился «плотником» в Голландию (а затем в еще более продвинутую Англию) учиться корабельному делу и строительству, было именно «ученичеством». Это, кстати, был первый раз, когда русский царь вообще отправился за границу. Другой — сопутствующей — целью было договориться о более действенной помощи тогдашнего «коллективного Запада» в противостоянии Турции. Чего сделать, кстати, не удалось: Европе было не до далекой России, ее занимала предстоящая схватка за испанское наследство. Иными словами, молодой поднимающейся державе через царя-посланника дали четко понять: «Сама-сама!»