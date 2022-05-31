Россияне стали меньше тратить

Недельные расходы россиян за период с 23 по 29 мая сократились на 2,8%, а средняя стоимость одной покупки уменьшилась на 2,1%. Индекс недельных расходов составил 5 262 рубля, следует из данных исследовательского холдинга Ромир.

«В период с 23 по 29 мая средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 2,8%. Индекс недельных расходов составил 5 262 рубля. В годовой динамике расходы выросли на 5,1%», — говорится в сообщении холдинга.

По данным исследователей, средняя стоимость одной покупки в отчетном периоде составила 656 рублей, что на 2,1% меньше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс среднего чека вырос на 7,5%.

Индекс среднего чека отражает динамику единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

Ранее «Эксперт» писал, что годовая инфляция в России замедлилась до 17,5%. На неделе с 14 по 20 мая впервые с августа 2021 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,02%. По данным Росстата, с 1 по 20 мая цены в РФ поднялись на 0,13%, с начала года их рост составил 11,82%.

