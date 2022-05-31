Испуг рубля оказался недолгим: почему нацвалюта продолжает укрепляться

По итогам понедельника рубль укрепился к доллару на 6,7%, а к единой европейской валюте на 7,7%. А ведь еще в пятницу после различных заявлений финансовых властей потери достигали порядка 10% и казалось, что тренд на укрепление сломлен.

Однако этого не произошло и вряд ли произойдет в ближайшее время. Многие наблюдатели утверждают, что курс рубля искусственный и не отражает реальную картину.

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Это утверждение не совсем верно - текущий курс как раз отражает нынешние реалии, важно другое. Финансовый рынок изначально был задуман, как свободный рынок, где каждый участник преследует свои цели. Представители торговли используют валютный рынок для приобретения валюты и осуществления своих внешнеторговых операций, спекулянты - извлекают прибыль из колебаний курсов, рядовые граждане покупают валюту для поездок за рубеж и так далее.

Сейчас же валютный рынок России свободным назвать сложно. Нерезиденты ушли, поэтому “горячий капитал не приходит на рынок и не уходит с него, импорт серьезно ограничен, поэтому спрос экономических субъектов на валюту естественным образом снизился. Операции физлиц с валютой также по сути заблокированы - банковские карточки за рубежом не работают, снять наличную валюту нельзя - с валютой просто нечего делать. Оттока капитала, который можно было видеть все последние годы, теперь не имеет смысла, так как такие операции также невозможны, да еще и не имеют смысла, так как существует угроза заморозки.

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Таким образом, в какой-то степени курс искусственный, так как рынок не свободный и имеют место ограничения счета текущих операций.

И тем не менее, даже в этих условиях курс определяется не Банком России, а под воздействием рыночных факторов. Ключевой фундаментальный показатель для валюты - профицит текущего счета платежного баланса - в первом квартале увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достиг рекордных 95,8 миллиардов долларов.

Это произошло как за счет роста экспортной выручки с учетом взлетевших до многолетних максимумов цен на нефть, так и за счет резкого сокращения импорта.

В результате, валюта все еще поступает в страну в больших количествах, но пути выхода для нее по большей части перекрыты. Предложение значительно превышает спрос, и курс рубля укрепляется.

Поэтому ожидать, что заявления отдельных представителей финансовых властей о том, что оптимальным для экономики был бы курс в районе 70 рублей за доллар, хватит для того, чтобы изменить фундаментальную картину, вряд ли стоит.

“Обычно укрепляется та валюта, в страну которой приходит капитал. Чаще всего это растущие экономики - туда текут как портфельные, так и прямые инвестиции. Поэтому и считается, что страна с сильной экономикой имеет крепкую валюту. Однако в России сейчас сложилась ситуация, когда есть избыток валюты, но он образовался из-за санкций, и деваться этим деньгам просто некуда - поэтому нет ничего удивительного, что рубль выглядит так уверенно. Экспортеры продают валютную выручку, а покупателей почти нет”, - рассказывает старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Стоит добавить, поддерживаемый контролем за движением капитала, рубль значительно укрепился и по состоянию до 24 мая стал самой прибыльной валютой в мире в этом году. Новые условия оплаты газа для потребителей ЕС, требующие конвертации иностранной валюты в рубли также оказали существенное влияние на динамику нацвалюты.

Смогут ли монетарные власти найти пути для ослабления рубли и нужен ли вообще такой шаг - большой вопрос.

