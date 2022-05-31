Рублю эмбарго нипочем

Вчера после закрытия торгов прошла информация, что ЕС все-таки смог согласовать решение о частичном эмбарго на российскую нефть. Пока планируется сократить закупку нефти в РФ на две трети, а концу года отказаться от 90% российской нефти.

Новость негативная — как для рубля и акций нефтяных компаний, так и для бюджета РФ. Безусловно, отечественные нефтяники найдут куда сбыть свою продукцию, но на это нужно время, в том числе из-за серьезных проблем в области логистики. Пока же стоит готовиться к сокращению добычи и притока нефтедолларов в страну.

Мировые трейдеры отреагировали на эту новость покупкой нефтяных контрактов. Если вчера только июльская нефть перешагнула отметку $120 за баррель, то сегодня с утра уже нефть с поставкой в августе стоит столько же. Многие аналитики ждут продолжения роста нефти до $130, а некоторые — и до $150 за баррель. В пользу таких прогнозов говорит и снятие коронавирусных ограничений в Китае, и начало автомобильного сезона в США.

Сложно сказать, какой уровень цен на нефть компенсирует выпадающие от снижения объемов добычи доходы российских нефтяников.

Рубль начал день с возобновления роста, в первые минуты вновь укрепившись примерно на 2%. Однако, как и вчера, близость отметки 61 руб за доллар вновь развернула пару вверх. Но к полудню штурм этого рубежа возобновился.

Прогнозировать ход торгов на сегодняшний день трудно. Пока спекулянты пытаются отыграть санкционные новости покупкой долларов, но в любой момент на рынок может выйти крупный экспортер с продажей валюты и коренным образом изменить настроения большинства участников торгов.

Кроме того, на котировки рубля могут повлиять сегодняшняя пресс-конференция Банка России, посвященная обзору финансовой стабильности. Не исключено, что будут сделаны заявления, призванные ограничить невыгодный для бюджета рост курса рубля.

В среднесрочной перспективе укрепление рубля неизбежно. Даже снижение российского экспорта нефти не сможет подорвать профицит платежного баланса. Не исключены и «контрабандные» поставки нефти в Европу. Некоторые эксперты говорят, что нередки случаи, когда в море российская нефть смешивается с другими сортами нефти и потом спокойно завозится в антироссийски настроенные страны.

Решение сократить закупки российской нефти вызвало рост цен на газ в Европе до почти $1050 за тысячу кубометров. Это оказывает некоторую поддержку рублю, поскольку отказаться от газа Европа не может, а вся выручки от его продажи конвертируется в рубли.

Рынок акций отреагировал на санкции умеренным снижением, которое возглавляют акции нефтяных компаний. За первые полтора часа торгов Индекс Мосбиржи потерял около 1,5% капитализации. Стоит отметить, что ожидание введения санкций уже вчера стало закладываться в котировки, поэтому не исключено, что сегодня во второй половине дня инвесторы обратят внимание на сверхвысокие цены на нефть и начнут откупать просевшие бумаги.

В целом ситуация на российском рынке акций не меняется: Индекс Мосбиржи остается в коридоре с границами 2200-2500 пунктов. Учитывая слабость акций нефтяных компаний, для выхода из этого боковика вверх нужны очень серьезные поводы.

СПБ Биржа, где в российском правовом поле торгуются иностранные акции, опубликовала список из 990 акций, торги по которым будут приостановлены сегодня и завтра. Банк России принял решение ограничить торги теми иностранными бумагами, которые были заблокированы западными клиринговыми организациями.

Речь идет прежде всего о европейской Euroclear, которая с марта текущего года приостановила операции с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), где учитывается часть иностранных ценных бумаг, купленных российскими инвесторами. Пока нет ответа на вопрос, почему Банк России начал решать эту проблему только сейчас.

Это, впрочем, не приведет к остановке торгов на СПБ Бирже, которая продолжает работать с другими западными депозитариями. Просто у инвесторов будет «заморожено» примерно 10-15 процентов бумаг, попавших в список, а сделки с остальными акциями можно будет совершать. Право собственности на акции за инвесторами сохраняется, но дивиденды по ним они вряд ли смогут получить.

Такие акции можно будет продать на внебиржевом рынке — естественно, по более низким ценам. Банк России советовал внимательно относиться к решению, указав, что после снятия ограничений бумаги можно будет продать на бирже, где ценообразование более прозрачно. Однако сложно припомнить случай, чтобы ограничения, введенные против России или отдельных отечественных компаний, отменялись.