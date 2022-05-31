Стремоусов: Херсонская область в ближайшее время станет полноценным субъектом России

Уже в самое ближайшее время Херсонская область станет полноценным субъектом Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а именно область, в составе России, – цитирует чиновника РИА Новости. – Вопрос времени действительно, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины».

Он также отметил, что по его оценкам, за вхождение в состав РФ проголосуют 60-70% жителей области.

«И после этого мы наконец-то станем полноценной территорией, которая будет принадлежать государству, а не каким-то резидентам, которые по кускам будут распродавать нашу землю, будут перепродавать и считать нас за рабов», – резюмировал Стремоусов.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение по поводу обращения к Москве с просьбой принять Херсонскую область в состав России должны принимать жители этого региона.

«И, конечно, это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно чёткую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом», – пояснил представитель Кремля.

Напомним, ещё в начале мая Стремоусов заявил, что руководство региона планирует обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии в состав России.

«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало всё, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести область в состав полноценного субъекта РФ», — сказал он, отметив, что власти региона до конца года подготовят законодательную базу для вхождения в состав России в виде субъекта.

По словам Стремоусова, до конца года будет подготовлена законодательная база субъекта России.

«Пока, по нашим планам, Херсонская область действует на основании решений военно-гражданской администрации, и будет приниматься решение к концу года [о том], как будем существовать», – резюмировал он.

21 февраля Владимир Путин сообщил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР; 24 февраля в ответ на обращение руководителей республик о помощи президент объявил о начале спецоперации на Украине.