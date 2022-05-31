Упаковка допекла хлебопеков

Российский союз пекарей (РСП) направил в Министерство сельского хозяйства РФ обращение с просьбой ходатайствовать о продлении Роспотребнадзором разрешение производителям поставлять хлеб в торговые сети без упаковки. Такая мера была принята ранее для поддержки отрасли.

Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо президента союза Алексея Лялина направленное директору департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марине Афониной, в РСП просят продлить текущее послабление до конца 2022 года.

Особенно актуально оно может быть для труднодоступных регионов, где, согласно приведенным в документе данным, около 40% хлеба продается в неупакованном виде. Также Алексей Лялин заметил, что действующее разрешение уже оказало позитивное влияние на себестоимость продукции.

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Кто-то вопрос уже решил

Продажа нефасованной хлебопекарной продукции сетям была разрешена Роспотребнадзором до 1 июня 2022 года. Ранее отмечалось, что такое решение было принято, помимо прочего, еще и в связи с тем, что остро встала проблема с импортом сырья для упаковочного материала.

Вице-президент РСП, ректор Международной промышленной академии Ольга Ильина сообщила «Эксперту», что за продление данной меры выступают не только производители хлебопекарной продукции, но и некоторые торговые сети, а также покупатели.

«Некоторые торговые организации поддержат эту меру, поскольку они и сами продают неупакованный хлеб из своих пекарен. И организовать продажу неупакованного хлеба, а кто-то, отмечу, уже это сделал, ретейлеры могут. В разных регионах ситуация разная. Какие-то производители хлеба и хлебобулочных изделий оставляют упаковки, в том числе брендированные: у кого-то остался упаковочный материал, кто-то нашел варианты новых поставок. Поэтому нельзя сказать, что проблема повсеместная. Однако для где-то это важная и нужная мера, в том числе и для населения. И именно поэтому многие торговые организации поддерживают ее», — отметила Ольга Ильина.

Вице-президент РСП обратила внимание, что особо актуальной проблема продления меры становится для труднодоступных районов страны. Например, для некоторых регионов Крайнего Севера и Северного Кавказа.

При этом, как отметила Ольга Ильина, говорить о том, что в РФ используется только импортная упаковка было бы не совсем корректно.

«Речь идет скорее об импортных красках, печатях на упаковках и так далее. Да, кто-то уже вопрос решил. Однако сырье для упаковки сильно подорожало. Причем настолько, что занимает около 15% себестоимости товара. Для кого-то из производителей и потребителей — это приемлемые цифры, доступные. Мы же видим, что во многих магазинах хлеб остался в упаковке — брендированной, красивой. Но где-то ситуация изменилась. Страна у нас настолько большая, что ее должны обеспечить возможностью не упаковывать хлеб. А кто такой возможностью воспользуется, как она будет реализовываться — увидим», — подчеркнула она.

На хлеб без упаковки есть спрос

В комментарии «Эксперту» директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов отметил, что разрешение Роспотребнадзора в первую очередь вводилось в качестве меры поддержки производителей.

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Он подчеркнул, что в X5 положительно оценивают эффект от данного распоряжения. Кроме того, мера позволила оптимизировать себестоимость хлеба, снизить затраты на сырье для упаковки и сэкономить время персонала, задействованного в упаковочном процессе.

«На данный момент поставщики хлеба почти во всех регионах присутствия X5 пользуются этой опцией. Кроме того, мера была позитивно воспринята покупателями и положительно отразилась на продажах товара», — констатировал Станислав Богданов.

Представитель сети магазинов «Верный» заметил, что они закупают и продают свежий хлеб, который с хлебозавода напрямую поступает в торговые точки, где сотрудники самостоятельно фасуют продукт в индивидуальные пакеты.

«Хлеб без заводской упаковки не является самым дешевым в категории. Этот вкусный хлеб пользуется большим спросом у наших покупателей. Но не из-за привлекательной цены, а из-за его качества. Товар доставляется до магазина на паллетах без упаковки, что позволяет дольше сохранять его свежесть. Сейчас разрешена реализация хлебной продукции, не упакованной производителем в потребительскую упаковку, но расфасованной продавцом, в том числе непосредственно перед продажей покупателю. Поэтому мы в любом случае продолжим предлагать нашим покупателям востребованный свежий продукт по хорошей цене», — заметили в сети.

Цена — всему голова

Впрочем, вполне вероятно, что некоторые другие торговые сети все же не будут против получать от хлебопеков упакованный товар. Учредитель и владелец компании Bright Consulting Мария Яшенкова напомнила «Эксперту», что в целом ритейлеры все чаще переходят от «чего-то неупакованного, к чему-то упакованному», так как им в большинстве случаев проще работать именно с таким видом продукта.

Если говорить о хлебе, то, по ее данным, доля упаковки во многих случаях, все-таки, очень невысока — около 5% от стоимости товара. И, как правило, это незамысловатые упаковки — обычная пленка с простой этикеткой. Не так много хлеба упаковывается в дорогие упаковки с цветными красками, считает она.

Ранее в Институте развития предпринимательства и экономики оценили зависимость хлебопеков от импортной упаковки и оборудования в 30–60%. Если ритейлеры в такой ситуации и пойдут на предлагаемое соглашение с «хлебниками», то только ради возможного общего снижения цены на товар, предположила эксперт.

«Конечно, сейчас каждая копейка важна, и, безусловно, рост цены на краски влияет на себестоимость товара. Однако тема с упаковкой все же является сквозной. В сыре, например, это очень видно. Раньше он продавался кусками, сейчас же сетям удобнее оперировать упакованными позициями. Тоже самое с колбасой: раньше эта была нарезка, теперь — продукт в упаковке. И с хлебом похожая история. Но производителям хлеба это, действительно, не очень удобно. Их никогда не радовала идея свой низкомаржинальный продукт упаковывать», — заключила Мария Яшенкова.