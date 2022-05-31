«Уралвагонзавод» поставил Минобороны партию модернизированных разведывательных машин БРМ-1К

Рубцовский филиал Уралвагонзавода произвел капитальный ремонт и модернизацию командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К.

Как сообщается на сайте госкорпорации «Ростех», в которую входит предприятие, работы выполнены в рамках государственного контракта. Бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний под контролем представителей Минобороны РФ.

Отмечается, что модернизация направлена на повышение эффективности тактической разведки в современных операциях; благодаря улучшению тактико-технических характеристик и огневой мощи машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП.

«В рамках работ специалисты предприятия заменили базовое боевое отделение на унифицированное — БТР-82А, а также двигатель боевой машины, средства связи и бортовую электронику. Дополнительно при модернизации командирская боевая разведывательная машина получила навигационное оборудование, средства разведки и приборы наблюдения», — указывается в сообщении госкорпорации.

Обновленная техника предназначена для ведения разведки в любое время суток на глубине от 50 до 80 км от дислокации войск. «Боевая машина обеспечивает обнаружение замаскированных целей, в том числе в условиях ограниченной видимости, определение и передачу координат целей. Кроме того, она способна поражать открытую и укрытую живую силу противника, при этом защищая экипаж от крупнокалиберных пулеметов, малокалиберных автоматических пушек, осколков снарядов наземной (полевой) артиллерии», — поясняется в пресс-релизе «Ростеха».

Также сообщается, что машина спрособна форсировать водные преграды на плаву без проведения предварительных подготовительных работ.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Уралвагонзавод отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв».