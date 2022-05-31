В Международный день защиты детей пройдет концерт Благотворительного фонда Владимира Спивакова «Свет надежды»

В Международный день защиты детей состоится праздничный концерт юных виртуозов из ДНР, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. В концерте примут участие более 150 талантливых детей – лауреатов международных конкурсов, стипендиатов и участников программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Гала-концерт состоится на Новой сцене Московского театра «Мастерская Петра Фоменко», одного из лучших театров столицы. Концерт в День защиты детей организован Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова, чья деятельность направлена на поиск, развитие и поддержку одаренных детей со всего мира.



В концерте примут участие танцевальные коллективы, пианисты, скрипачи, вокалисты, исполнители на народных инструментах и юные представители циркового жанра. Среди них – легендарный Музыкальный Театр Детей Марины Ланда и Сергея Васильева, Образцовый цирковой коллектив «Браво», музыкальный ансамбль Gnessin Winds, коллектив современного танца New Style, тэп-шоу Flap под руководством лауреата международных конкурсов Вячеслава Янковского и многие другие. Хореографический колледж «Школа классического танца» подготовил к концерту специальный номер для танцоров и скрипачки. В концерте также примет участие Школа циркового искусства имени Юрия Никулина, подготовившая свое выступление к 100-летию любимого миллионами артиста, легендарного клоуна Юрия Никулина.



Среди исполнителей выступят арфистка Ксения Курлович, саксофонист Дмитрий Пинчук, скрипач Евгений Попов и покоряющая своим вокалом певица Карина Ховалыг. Одним из гостей концерта станет юный пианист из ДНР Арсений Вдовиченко. Учащийся школы искусств №9 города Донецка (преподаватель – Владислава Светлова-Бондаренко), лауреат международных конкурсов исполнит Этюд Александра Скрябина. Специально для него организаторы концерта подготовили именной грант. Также в концерте примет участие одаренный ученик музыкальной школы РАМ Ни Ченьчжэ, по приглашению приехавший получать музыкальное образование из Китая. Победитель нескольких международных конкурсов – в частности, конкурса пианистов имени Бетховена (Италия), имени Шопена (США), Champion keyboard (Италия), De Bach Au Jazz (Франция) – исполнит Скерцо Феликса Мендельсона в обработке для фортепиано Сергея Рахманинова. Запись концерта можно будет увидеть на официальных ресурсах Фонда и фестиваля «Москва встречает друзей».



Зрителей также ждет выступление уникального Молодежного оркестра флейт Владимира Кудри РАМ им. Гнесиных, единственного в мире ансамбля, состоящего из более чем 20 музыкантов-флейтистов. Отдельного внимания заслуживает номер двух юных балерин, Стефании Солдатовой и Марии Кузнецовой, представляющих Мастерскую балета Егора Симачева. Также своими номерами порадуют хореографический ансамбль «Школьные годы», «Гнесинские ударники» из Колледжа им. Гнесиных и другие участники праздничного концерта.



Концерт организован Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова. Помимо активной благотворительной и концертной деятельности, фонд известен проведением ежегодного Международного фестиваля «Москва встречает друзей», который в 2022 году пройдет с 1 по 10 октября включительно на нескольких центральных площадках одновременно.