В Москве наградили лауреатов Программы «Спорт и Россия-2022»

По традиции мероприятие началось с деловой части программы – форума #СпортБизнесИнвестиции, который уже стал неотъемлемой частью Программы и важной площадкой для обмена опытом и построения эффективного взаимодействия среди профессионального сообщества.

В этом году участники обсудили вопросы новой реальности спорта, с какими вызовами мы столкнулись и как продолжать двигаться вперед, развивая и популяризируя российский спорт. Отдельно затронули вопросы цифровой трансформации спорта и рассмотрели все «за» и «против» закона о FAN ID. Среди спикеров Форума были представители крупных компаний, спортивных общественных организаций, ведущие спортивные СМИ и звезды российского спорта Виктор Кейру и Анастасия Максимова.

После окончания форума состоялась церемония награждения, на которой были объявлены компании-победители, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России.

Среди лауреатов программы такие компании, как: ПАО «Ростелеком», X-Fit в России, Гостиничный комплекс «Имеретинский», UFC, АНО «Атом-Спорт», ПАО «ГМК «Норильский никель», Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Лига Ставок, БФ «Созвездие Добра» и ФХР, Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi, BetBoom, Медиахолдинг MAER, ПАО «Совкомбанк», ООО «Фермент» ТМ «Десант здоровья», СДЮШОР «Крылья Советов», Оператор связи ПРОЛИНК, City Sport, Международная сеть школ плавания «Кроль» (ООО «Лига детского спорта»), ООО «Авиценна», МХЛ, Rock the Cycle, Киберспортивный холдинг «Киберия», Звезда России, SportForumLive.

Также в рамках церемонии назвали победителей двух специальных проектов. Награду «За личный вклад в развитие цифровизации спортивных объектов», в рамках проекта «Digital Leaders Sport», получил Меркулов Александр Михайлович, руководитель проекта FindSport.ru. В проекте «Активный отдых и туризм» победил Бутик-отель «Грасс Парк».

Сергей Коноплёв, собственник бутик-отеля «Грасс Парк» отметил: «Роскошь нашего времени — отдых, во время которого ты наедине с собой, своей семьей, своей природой. Есть такое камерное место в Подмосковье, где на самом берегу реки Дубна в смешанном лесу можно жить совсем другую жизнь: учить сына рыбачить, ездить верхом, отправиться в экстремальный джип-тур. Мы создали такое место, чтобы каждый нашел здесь себя».

Развитие массового спорта является необходимым условием успешного развития современного российского общества. Спорт - это не только возможность для самореализации, он непосредственно влияет на повышение качества жизни, способствует укреплению здоровья, содействует гармоничному физическому развитию, воспитанию моральных и физических качеств. В связи с этим, популяризация спорта была и остается одним из ключевых факторов развития массового спорта и главной задачей как для бизнеса, так и для государства. Большую роль в решении этой задачи играют спортивные организации, такие как UFC.

«Вот уже несколько лет подряд UFC становится лауреатом премии «Спорт и Россия». Эта престижная награда - еще один стимул для дальнейшего развития и масштабирования наших проектов. Мы рады активно способствовать популяризации спорта в России и действительно гордимся тем, что делаем. Невероятно приятно в очередной раз получить высокую оценку и признание экспертов отрасли», - прокомментировал Андрей Громковский, вице-президент UFC в России и СНГ.

Кроме ежедневной физической активности, важным аспектом эмоционального и физического развития человека является правильное питание. Только вместе эти два фактора помогают нам оставаться здоровыми и активными. Правильный набор продуктов обеспечивает человека энергией и полезными микроэлементами, а качество употребляемой пищи непосредственно влияет на такие факторы человеческой жизни, как трудоспособность, продолжительность жизни, состояние нервной системы, а также качество жизни в целом. Именно поэтому важно обращать на это внимание, и выбирать компании, которые заботятся о качестве своей продукции. Об этом рассказала Римма Гордова, руководитель Компании «Десант здоровья»: «С 1998 года мы производим пробиотическое мороженое, основываясь на результатах научных исследований о пользе пробиотиков для организма человека. Мы со всей душой подходим к разработке новых продуктов, потому что наше Биомороженое — это способ побудить людей внимательнее относиться к себе и своему здоровью. Быть здоровыми – это быть счастливыми!».

Сегодня спорт не только помогает нам оставаться здоровыми, но и поддерживает финансово тех, кто в этом нуждается. Все большую популярность приобретают социальные программы — от вовлечения людей с особенностями развития в спорт до поддержки детей из малообеспеченных семей. Особенностью таких социальных проектов является то, что они нуждаются в больших финансовых затратах, поэтому необходимо наладить взаимодействие и партнёрство на всех уровнях. Благотворительная акция «Умножаем на 100» — это яркий пример того, как спорт, бизнес и благотворительность могут объединиться для реальной помощи людям.

«Это наша первая благотворительная акция с участием национальной сборной команды России по хоккею, - рассказала Ольга Журавская, первый вице-президент «Лиги Ставок» и учредитель БФ «Созвездие Добра». - На Зимних играх «Лига Ставок» превращала каждый гол, забитый российскими хоккеистами в ворота противника, в деньги. Итоговая сумма в 1,7 млн рублей отправилась в Благотворительный фонд «Созвездие Добра» на строительство спортивной инфраструктуры для подопечных детей. Так российские хоккеисты внесли свой вклад в развитие детско-юношеского спорта России».

Глобальная цифровая трансформация происходит во всех сферах без исключения и уже стала скорее нормой жизни и необходимостью, а не инновацией. Фитнес–индустрия, являясь одним из наиболее динамично развивающихся направлений, всегда внедряет новые цифровые решения в числе первых. В центре внимания сообщества сейчас находится «умный» и технологичный фитнес рядом с домом.

«Признание формата X-Fit Point франшизой года в рамках премии «Спорт и Россия – 2022» – подтверждение того, что наш проект актуален и важен как никогда, – отмечает Руслан Биктимиров, директор по франчайзингу X-Fit в России. – Сеть X-Fit запустила автоматизированные клубы без персонала с целью обеспечить качественными фитнес-услугами не только мегаполисы, но и небольшие города нашей страны. И сегодня уже можно говорить о результатах – с открытием каждой новой студии X-Fit Point фитнес становится для россиян еще более доступным».

Ежегодно Программа «Спорт и Россия» отбирает лучшие проекты в самых разных сферах деятельности. Это и спонсорские проекты, и корпоративные, и социально-спортивные и другие. Объединяет их то, что все они направлены на развитие и популяризацию спорта, помогают формировать культуру здорового образа жизни в России. И за каждым таким проектом стоят конкретные люди, чьи усилия должны быть отмечены по достоинству. В этом году в категории «Профессионалы спорта и здорового образа жизни» победителями стали:

Крылова Алёна, СДЮШОР «Крылья Советов» - За личный вклад в развитие и популяризацию спорта;

Барвичуте Яна, управляющий и директор Школ Спортивного и Оздоровительного плавания «Дельфин» - Лучший управляющий и директор спортивных объектов;

Меркулов Александр, руководитель проекта FindSport.ru - Лучший руководитель цифрового спортивного проекта;

Петриков Павел, руководитель проекта Сквош клубы «Сити Сквош» - За достижения в области управления спортивными клубами.

Важным этапом в реализации любого проекта является выбор подходящей площадки, т.к. от этого зависит успех мероприятия. Лариса Зацепилина, управляющая гостиничным комплексом «Имеретинский», рассказала о своем опыте проведения спортивных мероприятий на базе их комплекса: «В 2021 году «Имеретинский» проявил себя в теме спорта в ряде новых проектов. Были запущенны современные work-out площадки, которые полюбили все: дети, взрослые и профессиональные спортсмены. Мы создали атмосферные пространства для занятия йогой и аэробикой, которые привлекли к нам специализированные туры. Мы поддерживаем наши существующие партнерства со спортивными командами и группами, привлекая новых».

Партнером Программы выступила компания Лудинг. Надежда Горохова, Руководитель отдела развития компании, прокомментировала: «Мы рады выступить партнером мероприятия, ведь для компании Лудинг важно поддерживать такие масштабные и общественно значимые события, как Программа «Спорт и Россия». Именно такие инициативы помогают объединить спорт и бизнес, а также способствуют развитию и популяризации спорт в России в целом».

Партнер Программы - ведущий российский производитель напитков и продуктов питания компания «Фуд Милк».